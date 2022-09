Gemeente Edam-Volendam steunt campagne 113 Zelfmoordpreventie

De landelijke campagne van 113: ‘1K ZIE J3’ is deze week van start gegaan. Het laat zien hoe we door met elkaar in gesprek te gaan, oog houden voor elkaar en juist voor die mensen waar het even niet zo lekker mee gaat. Door openbare bankjes te verheffen tot plek voor een gesprek, roepen we mensen op om even stil te staan, om je heen te kijken en te zien hoe het met de ander gaat. Dan volgt er vanzelf een eerlijk gesprek. Vanaf nu zijn er binnen de gemeente Edam-Volendam meerdere bankjes te vinden voor een open gesprek. Deze bankjes worden een plek om even de tijd te nemen om elkaar te zien en te horen hoe het werkelijk met iemand gaat. Op de bankjes is een goudkleurige plaque bevestigd met de campagnetekst: “een goed gesprek begint met iemand écht zien”.

Door: Klaas Smit

Wethouder Vincent Tuijp steunt de landelijke campagne, waaraan meer dan 50 gemeenten mee doen. De wethouder nam met Anita Zwarthoed van Stichting 113 Zelfmoordpreventie als eerste plaats op het bankje bij het Stadskantoor in Volendam. Zaterdag 10 september was het World Suicide Prevention Day. Ruim 50 gemeenten doen vanaf deze week mee aan de vervolgcampagne van ‘1K Z1E J3’. Dit jaar wordt de boodschap van 113 Zelfmoordpreventie uitgedragen op openbare bankjes. In de Gemeente Edam-Volendam zullen meer dan vijftig bankjes van een plaque worden voorzien.

In 2021 overleden 1.859 mensen door zelfdoding, dat zijn er gemiddeld vijf mensen per dag. Elke zelfmoord raakt gemiddeld 135 mensen. Dit betekent dat er in 2021 meer dan 250.000 mensen geraakt werden door het verdriet van een zelfdoding. Er rust nog steeds een taboe op het onderwerp zelfdoding. Een gesprek over het zware onderwerp kan enorm opluchten en kan zelfs het begin zijn van een oplossing. Iedereen kan zo’n gesprek voeren, het is spannend maar niet moeilijk. 113 heeft speciale trainingen om een dergelijk gesprek te leren voeren en hoopt dat via de ‘1K Z1E J3’ bankjes campagne dat veel Nederlanders deze ‘Eerste Hulp bij Suïcidale Gedachten’ onder de knie krijgen.

‘Als je lijdt aan het leven, dan moet je hopen dat er mensen zijn die de signalen oppikken.’ De ‘1K Z1E J3’ boodschap zal de komende maanden via de openbare bankjes in gemeenten en lokale campagnes gecommuniceerd worden. Op de plaque staat een QR code die leidt naar de campagnepagina, waar je gratis een korte online training kunt volgen om te leren hoe het gesprek over zelfdoding te voeren.