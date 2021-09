Gemeente geeft tijdelijke invulling aan schoolgebouw Meidoornstraat

In september 2021 wordt het oude Vincentius-schoolgebouw in de Meidoornstraat eigendom van de gemeente Edam-Volendam. Het gebouw zal aan de hand van een tijdelijk invulling in twee delen gesplitst worden.

In de ene helft van het pand komt een leegstandsbeheerder en in de andere helft komt een deel van de gemeentelijke organisatie. Zo wordt het projectteam dat zich bezighoudt met de reconstructie van de Julianaweg tijdelijk ondergebracht in het gebouw.

De definitieve toekomst die voor het verouderde pand aan de Meidoornstraat in het verschiet ligt laat nog even op zich wachten. Dat zal pas na vaststelling door de gemeenteraad van de stedenbouwkundige visie voor het Tase-terrein duidelijk worden.