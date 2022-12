Gemeente in gesprek met bedrijven voor mogelijke verhuizing naar Purmer

Alle opties blijven open wat betreft de toekomstige invulling van De Purmer. De raad heeft het kunnen verlengen van het voorkeursrecht voor het verwerven van de grondgebieden dichterbij gebracht. Daarbij gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om het oostelijke deel van het agrarische terrein te gebruiken voor bijvoorbeeld sportvelden. Het wil zeker nog niet zeggen dat deze accommodaties daar ook daadwerkelijk gaan verrijzen. De mogelijkheid daartoe blijft wel bestaan. Het voorkeursrecht vervalt in het najaar van 2023. Voor die tijd moet de raad bepalen of men dit wil verlengen.

Door: Laurens Tol

De ontwikkeling van De Purmer is een omstreden plan met vele kanten. Ondernemers zien kansen om daar uit te breiden en te kunnen verduurzamen. IBEV-voorzitter Ben Kras bracht dit standpunt naar voren tijdens de raadsbijeenkomst. Het huidige grondgebied zou daartoe niet voldoende zijn, de expansiemogelijkheden zouden zijn uitgeput. De verhuizing van grote bedrijven van de Julianaweg naar De Purmer, zorgt tevens voor veel minder (vracht)verkeer in de Volendamse Oude Kom, zo is het idee. Kras zou dan ook het liefst het hele beschikbare gebied van De Purmer ‘pakken’ om bovengenoemde ontwikkelingen mogelijk te maken.

Maar tijdens het raadsplein kwamen meerdere belanghebbenden aan het woord. Drie tegenstanders van de bebouwing wezen bijvoorbeeld op de waarde van De Purmer als groen gebied voor de gemeente. Het bleek dat een petitie tegen deze plannen een slordige twaalfhonderd keer werd ondertekend. Onder de raadsleden was hier eveneens draagvlak voor, zeker voor het agrarisch houden van het oostelijke Purmer-deel. Toch haalde een GroenLinks-motie om hier ook geen onderzoek naar te doen het niet. Bijvoorbeeld de VVD zou graag eerst de noodzaak voor de ontwikkeling willen zien. En een dergelijke inventarisatie kan daar duidelijkheid in scheppen, denkt men.

"Het is niet zo dat het hele bedrijventerrein van zo’n achtendertig hectare per se weg moet"

In ieder geval zegt wethouder Kes in gesprek te gaan met bedrijven aan de Julianaweg over een toekomstige verhuizing. Kes: ,,Om te bespreken in hoeverre die ook bereid zijn om te gaan verhuizen. En of ze daartoe genoodzaakt zijn. We hebben daarvoor al wat afspraken staan. Het is niet zo dat het hele bedrijventerrein van zo’n achtendertig hectare per se weg moet. Er zitten ook kantoren en de woonboulevard, die daar op zich prima kunnen blijven zitten. En gemengd kunnen worden met woningen. Het is heel belangrijk om de komende tijd inzichtelijk te maken welke bedrijven dusdanig ‘zware categorieën’ hebben dat ze echt weg moeten voordat je daar woningen kunt realiseren. Maar ook om duidelijk te maken welke bedrijven graag weg willen om te gaan verduurzamen, op welke termijn en ook om te kunnen groeien.”

Het is gebleken dat dit soort bedrijven ‘passen’ in het westelijke deel van De Purmer. Ook zou er dan nog ruimte over zijn voor toekomstige groei en zelfs andere ondernemingen. ,,In die zin denk ik wel dat dit goed komt. Maar we komen daar in de loop van de tijd steeds bij de raad op terug. Ook dit is een erg ingewikkeld proces, maar wij houden de raad daar natuurlijk heel nauw bij betrokken.”

Een aantal partijen wil graag dat het mogelijke nieuwe bedrijventerrein aan de westkant van De Purmer voornamelijk wordt gebruikt voor lokale bedrijven die willen verhuizen vanwege bovengenoemde redenen.

De wethouder zei dat daar nog over gesproken moet worden, maar dat Edam-Volendam ook gebruik maakt van gronden van Purmerend. En dat het daarom mogelijk bedenkelijk is als onze gemeente het omgekeerde niet toestaat. Dit zijn zaken die in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie en andere bijeenkomsten zullen worden besproken.