‘Als je niks doet ben je altijd duurder uit’

Gemeente informeert bevolking over energiebesparing

In de laatste maanden van 2022 zoekt de gemeente de bevolking op. Dat gebeurt niet vaak en dat komt door het belang van het te bespreken onderwerp: duurzaamheid. De informatiebijeenkomsten gaan over de energietransitie en hoe je energie kunt besparen. Dit kwam aan de orde op een laagdrempelige manier. En hier en daar zelfs met een beetje humor, gelegen in de wisselwerking tussen presentator Kees Tol (Parre) en de sprekers wethouder Dirk Dijkshoorn, Erik Vlugt en Marcel Elswijk.

Kees Tol en wethouder Dirk Dijkshoorn in gesprek tijdens de informatiebijeenkomst.

Door: Laurens Tol

De tweede bijeenkomst vond plaats nabij de Edamse Grote Kerk. Zo’n veertig aanwezigen werden ontvangen bij statafels, waar vanaf zij werden voorzien van koffie, thee en een zoete lekkernij. Via aanplakbiljetten en boekjes kon men alvast kennisnemen van ‘vijfentwintig tips om energie te besparen’. Samen met het bedrag dat bij naleving van elk afzonderlijk advies in de portemonnee kan blijven.

Daarna namen de bezoekers plaats aan tafels bij de beamer die gebruikt zou worden voor de presentatie. De presentator begon met enkele woorden over de urgentie om energie te besparen, die op dit moment groot is. ,,Wij zijn ingehaald door de tijd. Waar we al jaren met z’n allen intensief mee bezig waren, is in een versneld tempo - als een soort tsunami - over ons heen gekomen. Dan hebben we het natuurlijk over de energieprijzen. De markt daarvoor is op dit moment bijzonder onrustig te noemen”, vertelde Kees Tol (Parre).

"Over vijftien jaar was ik met niks doen 21.000 euro meer kwijt geweest"

Hij wilde de mensen die isolatie van hun woningen overwegen allereerst waarschuwen. Er is volgens hem een ‘wirwar’ van bedrijven te vinden dat zich hierop richt. En niet allemaal zouden ze het belang van de burger voor ogen hebben. Zelf vroeg hij drie specialisten naar zijn woning te kijken, die allemaal iets anders adviseerden. De laatste - en waarschijnlijk meest eerlijke - zei dat isolatie voor Tol ‘zonde van het geld’ zou zijn. Hij roept dan ook op tot het in het leven roepen van een keurmerk voor betrouwbare bedrijven die zich hiermee bezig houden.

Dirk Dijkshoorn is als bestuurder verantwoordelijk voor het onderwerp ‘energietransitie’. Zelf gaf hij wat dit betreft het voorbeeld door bijvoorbeeld zijn huis te isoleren en hoogwaardig glas te gebruiken. Daardoor ging zijn gasverbruik naar beneden van ongeveer 3000 naar 1600 kuub. Al tekende hij daarbij aan dat in die tijd ook kinderen van hem zijn huishouden verlieten.

De wethouder vertelde verder over de visie die de gemeente heeft voor het verduurzamen van woningen. In Oosthuizen gaat men kijken naar de mogelijkheid om warmte te gebruiken uit de ringvaart en de rioolzuivering. De gemeente wil Kwadijk aansluiten op de stadsverwarming van Purmerend en voor het Volendamse Middengebied wil ze de optie van aardwarmte onderzoeken. In het eerste kwartaal van 2023 hoopt men hier meer over te weten. Voor vragen kunnen inwoners van de gemeente terecht op het ‘duurzaam bouwloket’ dat online te vinden is, meldde Dijkshoorn.

Zoals bekend staan in het Edamse centrum veel monumentale panden. Enkele bewoners daarvan waren eveneens bij de bijeenkomst aanwezig. Zij vroegen zich af hoe het met het verduurzamen van hun woning gaat, gezien de extra welstandsregels die voor hun onderkomen gelden. ,,Ik wil ook graag meedoen aan die energietransitie, dus ik wil graag weten hoe de gemeente hier tegenover staat”, legde een Edammer voor.

"Isoleren is ook leren, in isoleren zit niet voor niks het woordje leren"

Dijkshoorn stelde dat hij zich kon inschrijven voor een investering in een veld met zonnepanelen elders. Een andere aanwezige haalde daarover een situatie uit de praktijk aan: ,,Ik heb mij hiervoor ingeschreven en werd op een lijst gezet. Maar ik hoefde voor-lo-pig niet erop te rekenen dat ik hiervoor in aanmerking zou komen.” Zo bleek maar weer dat weinig makkelijk gaat in de energietransitie. Dijkshoorn maakte duidelijk dat de gemeente bezig is om meer locaties, zoals bedrijfsdaken, hiervoor beschikbaar te maken. Het was een vaker gehoorde opmerking vanuit de zaal dat de gemeente nog geen duidelijke visie heeft als het gaat om het verduurzamen van monumenten. De wethouder wilde het publiek geruststellen met de woorden: ,,We zijn ermee bezig.”

Een andere spreker was Erik Vlugt. Zijn belangstelling voor het onderwerp energiebesparing nam dusdanig grote vormen aan dat hij inmiddels ‘energiecoach’ is. Hij vertelde een verhaal over hoe hij zijn woning drastisch verduurzaamde. Het was een traject van een aantal jaren en nog steeds is hij niet klaar met zijn werkzaamheden. Bij hem begon het met het efficiënter gebruiken van zijn cv-ketel. Na afloop van zijn woordje analyseerde hij zijn kosten en baten. Vlugt: ,,Als je dit bij elkaar optelt, dan zit je rond de tienduizend euro aan wat ik heb geïnvesteerd. Daardoor is wel mijn gasverbruik gehalveerd. Het is natuurlijk lastig om het precies uit te rekenen. Maar als je het huidige energieplafond neemt, dan was ik over vijftien jaar met niks doen 21.000 euro meer kwijt geweest.” Vlugts motto is dan ook: ‘Als je niks doet ben je altijd duurder uit’.

Marcel Elswijk presenteerde allerlei adviezen over hoe je kunt isoleren. Daarbij kwam hij met de pakkende zinsnede: ,,Isoleren is ook leren. In isoleren zit niet voor niks het woordje leren.” Na afloop leken de meeste aanwezigen de avond nuttig te vinden. Iemand reageerde dat het zelfs soms op cabaret leek, wat hij positief vond. Inmiddels hebben er twee van dergelijke bijeenkomsten plaatsgevonden: een in Hobrede en een in Edam. Vanavond is de derde gepland, namelijk in het MFA te Oosthuizen. De laatste informatie-avond vindt plaats in PX Volendam. Geïnteresseerden kunnen een informatieve avond verwachten, waarbij het tevens mogelijk is om te reageren en vragen te stellen. Van tevoren aanmelden vindt men wenselijk. Dit kan via de gemeente-website.