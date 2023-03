‘Een juiste balans tussen kermisgevoel, gezelligheid, veiligheid en belangen’

Gemeente presenteert nieuwe kermisvisie

Het aloude ‘kermisgevoel’ moet weer terugkeren. Dat is een wens die veel inwoners en betrokkenen bij het evenement delen. Het college stelde een visie op voor toekomstige edities op basis van een onderzoek en gesprekken. Die werd toegelicht aan de gemeenteraad bij een themabijeenkomst van afgelopen donderdag. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat men streeft naar één grote kermistent met vijfduizend bezoekers op het Slobbeland. En het moet zoveel mogelijk een feest worden voor inwoners uit eigen gemeente.

Door: Laurens Tol

Gemeentemedewerker Robin Schilder nam namens de lokale overheid het woord. Zijn lezing begon met een verhaal over de totstandkoming van de veelbesproken kermis van 2022 in zijn toenmalige vorm. De kern daarvan was dat de editie van 2021 op het laatste moment niet door kon gaan vanwege opnieuw ingestelde corona-maatregelen. Er was toen alleen een draaikermis, maar het horecagedeelte werd zoals bekend afgelast. Daar hoorde uiteraard ook de tent in het Marinapark bij.

Schilder vertelt: ,,De initiatiefnemers daarvan deden toen het verzoek om de kermis - zoals ze die hadden opgezet en waar ze veel geld in hadden geïnvesteerd - door te zetten naar het jaar daarna. Voorafgaand aan de editie van 2022 zijn er zorgen uitgesproken door kermis-exploitanten, horeca-ondernemers en de concurrerende Slobbeland-tent. Die partijen waren bang dat alle bezoekers naar de grote tent zouden gaan en dat er geen feest zou zijn op de plaatsen waar dat zoals vanouds werd gevierd.”

"We gaan niet meer ons best doen om zoveel mogelijk mensen van buiten hierheen te krijgen"

In de ogen van de gemeente leek de kermis vervolgens ‘vrij goed te verlopen’. Tegen het eind van het evenement veranderde de stemming, verwoordde Schilder het standpunt verder. ,,Toen de social media op maandagmiddag meldden dat het ‘kermisgevoel ontbrak’. Het college heeft dat serieus genomen en onderzoeksbureau Berenschot ingeschakeld. De conclusies daarvan waren dat er over het geheel financieel geen slechtere kermis geweest is. Zowel niet bij de exploitanten, als de horeca-ondernemers.”

Afdelingshoofd Openbare Werken Arjen Okx vervolgde met de visie die betrokken partijen overeen zijn gekomen over toekomstige kermisedities. Hij droeg de doelen voor die daarbij horen. Okx: ,,De kermis moet één groot feest worden voor de inwoners van Edam-Volendam en eventuele bezoekers. Waarbij er een juiste balans is tussen kermisgevoel, gezelligheid, veiligheid en de belangen van exploitanten en horeca-ondernemers. We hebben nu gezegd dat het echt een feest moet worden voor het dorp zelf. In ieder geval gaan we niet meer actief ons best doen om zoveel mogelijk mensen van buiten de gemeente hierheen te krijgen.”

"Een ander punt is dat we geen beunen meer willen"

Schilder somde andere punten uit de opgestelde visie op. Schilder: ,,We moeten rekening houden met afgestemde openings- en sluitingstijden. Daarnaast moeten evenementen in de directe omgeving van de kermis worden georganiseerd. We verwachten daar in totaal ongeveer vijfduizend bezoekers. Een ander punt is dat we geen beunen meer willen. En de belangen van ondernemers en exploitanten moeten worden meegenomen in eventuele vergunningsverleningen.”

Het college stelde oud-wethouder van Edam-Volendam Dorus Luyckx aan om gesprekken te voeren met betrokkenen. Dit werden er tien tot twaalf, vertelde Luyckx. Hij meldde aan de aanwezigen wat hij daaruit kan concluderen. Luyckx: ,,Iedereen zegt: we willen weer een kermis terug zoals die is geweest. Als je dan vraagt: wat betekent dat dan, dan krijg je daaruit wel verschillende antwoorden. Er zijn kortom verschillende belangen. Het voorstel voor het college is om in principe één tent op het Slobbeland te laten organiseren. Daar is de organisatie altijd goed tot zeer goed gegaan. En men mist daar niet dat kermisgevoel, omdat er een loop vanaf de dijk inzit. Je kunt elkaar daardoor blijven ontmoeten in één omgeving.”

,,De aanname is nu: we gaan sturen op vijfduizend bezoekers op het Slobbeland. Maar er wordt nog een onafhankelijk onderzoek gedaan naar of dat haalbaar is. Onze inschatting is dat het niet tot dit aantal zal komen. Die capaciteit is waarschijnlijk te groot voor dit terrein. Ook moet je kijken naar of dit beheersbaar en veilig is. Ik denk wel dat dit alles voor de meeste inwoners van Volendam de meest reële oplossing is.”

Robin Schilder eindigde de presentatie met het ‘hoe nu verder’. Eind deze maand wil de gemeente de beleidsregels voor kermis 2023 vaststellen. Dit om verwijten van de horeca te voorkomen dat de gemeente te laat is. Tevens is het voornemen om na elke editie een evaluatie te laten plaatsvinden.