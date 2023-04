‘Dekkend aanbod presenteren voor kwetsbare inwoners’

Gemeente wil Wijksteunpunten meer onder aandacht brengen

Wanneer iemand hulp nodig heeft, zijn er binnen de gemeente meer opties dan velen waarschijnlijk denken. Afgelopen donderdag werden gemeenteraadsleden bijgepraat over allerlei sociale activiteiten die men biedt. Inwoners met uiteenlopende hulpvragen kunnen zich bijvoorbeeld melden bij verschillende Wijksteunpunten. Die kunnen hen doorverwijzen naar allerlei specialisten. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over: geld, praktische zaken, eenzaamheid en wonen.

Sientje Trip presenteerde namens de gemeente wat de Wijksteunpunten doen en wat de vervolgstappen kunnen zijn na hulpvragen van mensen. Die stappen zijn onderdeel van het ‘voorliggend veld’, een vakterm. Als eerste sprak Trip over de ontstaansgeschiedenis van deze sociale taken van de lokale overheid.



Trip: ,,Als gemeente hebben we de doelstelling om een dekkend aanbod te presenteren van preventieve voorzieningen voor kwetsbare bewoners. Hiermee hopen we dat we ze eerder in beeld krijgen. Dat ze snel, dichtbij huis en zonder indicatie geholpen kunnen worden. Vanaf 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Hierdoor werd de vraag naar ondersteuning in de buurt steeds groter, ook door de vergrijzing. Die is tevens bedoeld om het beroep op zwaardere, geïndiceerde hulp te verminderen.”



Zij noemde verder concrete situaties en de meest voorkomende hulpvragen. ,,Bij vragen over geldzorgen kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die moeite hebben met het op orde krijgen van hun administratie. Die kunnen ook gaan over of inwoners wel of geen recht hebben op financiële ondersteuning. Mensen kunnen daarnaast bij het Wijksteunpunt komen met vragen over zingeving. Onlangs meldde zich er een vrouw van eind 70 die weduwe was geworden en het huis niet veel meer uitkwam. Ze had geen kinderen en familie in de buurt en vereenzaamde daardoor. Uiteraard krijgt zo iemand dan een steuntje in de rug en samen gaan we kijken naar hoe we diegene weer meer onderdeel van de maatschappij kunnen laten zijn. Meedoen met een wandelclubje kan dan al uitkomst bieden.”

'' We willen dat mensen - als er iets is - zo snel mogelijk bij ons in beeld zijn’'

Andere genoemde voorbeelden gingen over wonen en praktische zaken. ,,Stel, je hebt problemen met je huisvesting, je dreigt je huis kwijt te raken. Dat soort vragen komen ook binnen. Daarnaast kwesties over praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld: je weet niet hoe je een DigiD moet aanvragen. Of je krijgt een brief die je niet begrijpt en waarvan je niet weet wat ermee te doen. Hetzelfde geldt voor formulieren invullen. ‘Steun en Leun’ is een andere functie. Dit is simpelweg een luisterend oor bieden, iemand een hart onder de riem steken, die dan weer verder kan.”



Het proces zit zo in elkaar: een inwoner met hulpvraag meldt zich bij het Wijksteunpunt. Die krijgt vaak direct antwoord als het een informatieve vraag betreft. De andere optie is dat de vragende wordt doorverwezen naar een vrijwilliger die hem of haar kan verder helpen. Of dat men deze naar bepaalde activiteiten verwijst. Als die mogelijkheden niet toereikend zijn, dan kan de hulpbehoevende in contact worden gebracht met een professional. Of verschillende consulenten van het Breed Sociaal Loket kunnen hulp bieden. In de presentatie van Trip werden vijftien instanties genoemd waar mensen met een hulpvraag naar kunnen worden doorverwezen. Het gaat onder meer om: buurtkamers, vluchtelingenwerk, centrum voor jeugd en gezin, budgetcoaching, jongerenwerk en basis GGZ.



Trip somde de locaties op waarop de huidige Wijksteunpunten in de gemeente te vinden zijn. ,,We zitten bij de bibliotheek in Edam. Daar is elke dag een inloopspreekuur tussen 10.00 en 12.00 uur. Verder zijn er locaties in Oosthuizen, Hobrede, Middelie en Beets. We zijn ook bezig met het zoeken van een locatie voor een Wijksteunpunt in Volendam.”

De verschillende Wijksteunpunten in Edam-Volendam behandelden in het eerste kwartaal van 2023 honderdzesennegentig hulpvragen. Dat is een aardig aantal en toch wil de gemeente graag nog meer doen om deze ondersteuning breder bekend te maken onder de lokale bevolking. Wethouder Tuijp vertelde: ,,Over de bekendheid van het Wijksteunpunt: daar zijn wij hard mee bezig. We willen daarover heel laagdrempelig gaan communiceren. Vooral omdat we willen dat mensen - als er iets is - zo snel mogelijk bij ons in beeld zijn.”