Gemeentebestuur vraagt NIOD dossier Van Baar te onderzoeken

Eerder dit jaar verscheen in de Nivo een artikel over het handelen van burgemeester Clement van Baar tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het artikel gaf UvA-docent Erik Besseling aan, dat de voormalige burgemeester de Duitse bezetter steunde, en zelfs bijdroeg aan de vervolging van Joodse ingezetenen in zijn eigen gemeente.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur het NIOD gevraagd om naar het zuiveringsdossier van Clement van Baar uit 1946 te kijken. Het onderzoek zal plaatsvinden in februari 2022. De gemeente is vanwege de vertrouwelijkheid van het dossier nog niet in de gelegenheid te reageren.

De enige overlevende van de Jodenvervolging in Edam, de heer Mike Lowenthal in Chicago, is door de gemeente op de hoogte gesteld van het aanstaande NIOD-onderzoek.