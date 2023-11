Gemeentelijke begroting: 1,9 miljoen bezuinigen

Onderdeel bij het vaststellen van de nieuwe begroting van de gemeente Edam-Volendam was dat er 1,9 miljoen gaat worden bezuinigd. Volgens de coalitiepartijen is dit bedrag niet veel op een totale begroting van ongeveer 100 miljoen euro. Vanuit de oppositie klonken meer kritische geluiden. Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeentelijke belastingen hiermee moeten stijgen.

Iwan Visscher (VD80) is voorzitter van de Commissie Planning & Control. Hij zei zich geen zorgen te maken over het begrotingstekort. Dat zou volgens hem al te compenseren zijn door een groot project met een jaar uit te stellen. Verder bracht hij het in perspectief met het bedrag van de gehele gemeentelijke boekhouding.

Emile Karregat (VVD) toonde zich de grootste criticaster van de gepresenteerde financiële plannen. Hij haalde de begrotingsraad van vorig jaar aan en liet zijn onvrede merken over de uitbreiding van de ambtelijke staf, waar toen voor werd gekozen. Tevens stipte hij toen aan om een grotere inflatiecorrectie op te nemen. Dit alles leidde volgens hem tot het gepresenteerde ‘forse begrotingstekort’. ,,Het grote uitgeven gaat gewoon door”, zei hij onder meer. ,,Op de langere termijn zijn we financieel instabiel.”

Alle fracties kregen de mogelijkheid om hun zegje te doen. GroenLinks wil graag investeren. ,,Onze gemeenschap heeft geen belang bij vijfentwintig boekhouders in de gemeenteraad”, zei fractievoorzitter Sean Tol. Het gaat volgens hem meestal over grote thema’s als De Purmer en de Lange Weeren, terwijl het onderwerp van armenzorg daarbij minder vaak aan de orde komt. Uiteraard is de energietransitie ook een belangrijk thema voor de partij die drie zetels heeft in de raad. ,,Onze gemeente is nog niet klaar voor de volgende fase”, vatte de fractieleider samen. Hij vindt dat Edam-Volendam hierin ambitieuzer mag zijn. We zijn tenslotte een rijke gemeente, stelde hij vast.

Alfred de Jong (CDA) benadrukte het belang van het politieke midden. Hij legde wel de nadruk op de waarde van de bovengenoemde grote projecten. Toch had hij het onder meer ook over het belang van bestaanszekerheid, hij benoemde de ‘stille armoede’. Jan Veerman (Lijst Kras) sprak over zijn zorgen voor het Volendamse havengebied en de Edamse Singelwijk. Zijn rede ging verder over het uitblijven van definitieve woningbouw op het Tase-terrein. Hij vindt het ‘zorgwekkend dat het college ingrijpende besluiten neemt, om die vervolgens als mededeling te brengen aan de raad’. Verder zei hij het verwerpelijk te vinden dat het lokale bestuur wil bezuinigen op de avondopenstelling van de milieustraat.

Volgens Saul Jonk (BVNL) stelde de bezuiniging niet zoveel voor op een begroting van honderd miljoen euro. Hij steunde het college op het pad dat het volgt en wilde voorkomen dat partijen met vingers gingen wijzen voor ‘politiek gewin’. Liever zoekt hij de samenwerking tussen coalitie en oppositie om problemen op te lossen. Hij bracht een bijzonder positief en optimistisch verhaal. Toch zag hij ook verbeteringsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van de begroting. Hij diende een voorstel in om daar zaken in te wijzigen.

Voor Max Slotboom (PvdA) zijn wonen, zorg, bestaanszekerheid en vertrouwen in de politiek speerpunten. Op die gebieden hield deze partij de begroting tegen het licht. Hij hield een betoog voor meer aandacht voor ‘alleenstaande jongeren’. Voor hen is het volgens hem vrijwel onmogelijk om een woning te kopen. Hij vindt dan ook dat er in woningbouwplannen te weinig met deze doelgroep rekening wordt gehouden. Jaap Schilder (FvD) toonde zich ironisch in zijn kritiek op onder meer de begroting. Zo plaatste hij kanttekeningen bij het bedrag van 60.000 euro dat de gemeente jaarlijks betaalt aan Metropoolregio Amsterdam. Hij pleitte voor een meer transparante overheid, een die informatie openbaart, zonder dat daar WOO-verzoeken voor moeten worden ingediend. Verder was hij kritisch op de inhuur van bepaalde externe krachten, bijvoorbeeld rond de organisatie van de kermis.