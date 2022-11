Gemeentelijke legpenning voor Nel de Graaf

Afgelopen zondag reikte burgemeester Sievers een gemeentelijke legpenning uit aan Nel de Graaf. Nel heeft deze hulde verdiend voor haar tientallen jaren lange toewijding aan de gemeenschap, onder andere door haar inzet bij de organisatie van de Sinterklaasintocht van Edam.

Nel is altijd betrokken geweest bij de sinterklaasintocht, maar ook bij een tal andere jaarlijkse evenementen in Edam. Vanaf 1990 is zij als secretaris van de Ondernemersvereniging Edam betrokken bij de sinterklaasintocht en -receptie.

In 2007 werd Nel bestuurslid bij de Stichting Sinterklaasintocht Edam. En momenteel is zij vrijwilliger en werkt zij wederom druk aan het huidige sinterklaasfeest. Voor haar jaren van trouwe dienst ontving zij zondag in de loods aan het Oorgat 3 in Edam een prachtige onderscheiding.