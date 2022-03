Gemeentelijke legpenning voor Piet van den Eijkhof

Als waardering voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de lokale KBO heeft het gemeentebestuur de gemeentelijke legpenning in brons toegekend aan de heer Piet van den Eijkhof.

Piet is twaalf jaar voorzitter geweest en aansluitend heeft hij zich dertien jaar ingezet als secretaris. Tevens was hij jarenlang lid van het algemeen bestuur van KBO Noord-Holland, was hij lid én medeoprichter van de Seniorenraad en runt hij de ontmoetingsruimte in de Tulpenhof.

Redenen genoeg voor burgemeester Lieve Sievers om Piet, tijdens de goed bezochte jaarvergadering van de KBO Edam-Volendam, deze bijzondere onderscheiding uit te reiken.