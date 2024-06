Gemeenteraad kiest voor verbouwing Ark tot vergaderlocatie

De gemeenteraad stemde vóór het voorstel om De Ark om te bouwen tot vergaderlocatie. Alleen de fractie van Lijst Kras stemde afgelopen donderdag tegen. Aan dit besluit liggen verschillende zaken ten grondslag. Allereerst heerst er onder de volksvertegenwoordigers al langer onvrede over de huidige vergaderplek: poptempel PX. Daarnaast wijst men op de huurkosten daarvan, die 35.000 euro per jaar bedragen.

Verder is het idee om het voormalig politiebureau aan De Deimpt zo snel mogelijk af te stoten als gemeentelijk vastgoed, en de functies daarvan onder te brengen in een verbouwde Ark. De exploitatiekosten daarvan zouden jaarlijks maar liefst 120.000 euro bedragen. Daar bovenop komen nog onderhoudskosten van 142.000 euro in de komende drie jaar.

Het is deze rekensom die de raad bij meerderheid verleidde tot het maken van een dergelijke keuze. De kosten van de voorgenomen verbouwing bedragen overigens wel 1,7 miljoen euro, een bedrag dat in veertig jaar wordt afgeschreven. Daar komt nog de aanschaf van opnameapparatuur bij en exploitatiekosten. Toch valt de raming in de ogen van een groot deel van de volksvertegenwoordiging gunstig uit, met in de toekomst lagere lasten.

Oppositiepartij Lijst Kras vindt de investering ‘moeilijk te verkopen tegenover de inwoners’, met name in tijden van bezuinigingen. Die fractie wil ‘weten wat er met het stadskantoor gaat gebeuren’. ‘Alvorens er een verstandig besluit kan worden genomen over De Ark’. De overgrote meerderheid van de raadsleden gaat zoals gezegd niet mee in deze zienswijze, waardoor verbouwing van het voormalig kerkgebouw op handen is en de gemeenteraad de deur van PX op termijn achter zich dicht zal trekken.