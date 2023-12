Gemeenteraad verrast met aannemen plan Singelwijk

De Edamse school De Piramide wordt herbouwd op de huidige plek en het plan van aanpak voor de Singelwijk is aangenomen. Dat eerste besluit van donderdagavond is verrassend, aangezien dit niet op de raadsagenda stond. De gang van zaken was ongebruikelijk: in de pauze dienden zeven partijen een amendement in om ook deze locatiekeuze vast te leggen. Tot verbazing van Lijst Kras en de VVD werd een besluit dat over twee maanden genomen zou worden plotseling naar voren gehaald.

Die partijen vonden verder onderzoek nog wenselijk, aangezien deze keuze bepalend is voor de komende veertig jaar. Zo zou het proces ook gaan, totdat de voorbije raadsvergadering daar verandering in bracht. Jan-Jaap Surie (VVD) en Jan Veerman (Lijst Kras) maakten hun onvrede duidelijk kenbaar. Dit besluit heeft overigens nog geen gevolgen voor het plan rondom nieuwbouw van De Trimaran, dat zal wél na het kerstreces genomen worden.

De nieuwe Piramide moet het ‘hart’ van de Singelwijk worden en een bredere functie krijgen. Daarvoor wordt de term ‘community school’ genoemd. Voor het overgrote merendeel van de partijen was dit punt in het plan van aanpak zo belangrijk, dat zij het al wilden vastleggen. ‘De inwoners van de wijk hebben nu lang genoeg gewacht’, was onder meer te horen.

De speerpunten in het plan ‘Samen naar de top’ zijn ambitieus. Zo wil de gemeente de talenten van jongeren meer gaan ontwikkelen, zorgen voor een gevarieerder woningaanbod, meer groen en een betere verkeersveiligheid. Dit met als doel om vandalisme tegen te gaan, minder bijstandsuitkeringen hoeven te verstrekken en minder jongeren die met justitie in aanraking komen. In 2024 en 2025 zullen de maatregelen jaarlijks 416.500 euro gaan kosten. Volgens het plan zullen de inspanningen regelmatig geëvalueerd worden.