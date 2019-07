Geniet van een Zonnige vakantie in Malaga in een privé vakantiehuis

De Spaanse streek Andalusië en met name de stad Malaga behoort tot één van de populairste Spaanse vakantiebestemmingen. Gelegen in het zuiden van Spanje heb je hier altijd garantie op een zonnige vakantie met het strand in de buurt.

Tevens biedt Malaga ook de nodige cultuur als je eens niet van de zon wilt genieten. Wil je niet tussen alle toeristen in een druk hotel zitten tijdens je vakantie Andalusie? Boek dan een privé vakantiehuis met een privé zwembad via online reisspecialist La Casita.



La Casita, de specialist voor je verblijf in Andalusië

La Casita is een reisorganisatie die gespecialiseerd is in vakanties naar Andalusië en Malaga en dan vooral in het verhuren van privé vakantiehuizen. Je boekt je vakantiehuis rechtstreeks bij La Casita zonder gebruik van tussenpersonen. Dit is goedkoper en de prijzen zijn hierdoor transparant. En het voordeel is dat La Casita Nederlandse eigenaren heeft. Ook op locatie kun je altijd in het Nederlands bij de medewerkers van La Casita terecht. La Casita heeft een groot aanbod aan diverse vakantievilla's en is tevens eigenaar van twee kleinschalige vakantieparken. Boek je een vakantie Malaga met een verblijf in één van vakantiehuizen van La Casita, dan verblijf je altijd in een mooie omgeving in de buurt van een dorpje en uit de buurt van het massatoerisme. Ontspanning en rust zijn gegarandeerd, zoals een vakantie ook behoort te zijn.



De vakantiehuizen van La Casita

Alle vakantiehuizen van La Casita hebben een eigen privé zwembad. Je hoeft het zwembad dus niet te delen met andere gasten. Hierdoor is het vakantiehuis de basis voor een ideale gezinsvakantie, waarbij je optimaal tijd aan elkaar kunt besteden. Ga je niet in het hoogseizoen naar Andalusië? De vakantiehuizen zijn ook in de winter te huur. De vakantiehuizen zijn voorzien van alle faciliteiten voor een geslaagde vakantie. Er is een volledig ingerichte keuken inclusief vaatwasser, wijnklimaatkast, satelliettelevisie, airconditioning, internetverbinding en tuinmeubels op het terras.

Het kleinschalige vakantiepark Finca el Moralejo is gebouwd als een typisch Andalusische burcht, met zwembad, eigen restaurant, speelfaciliteiten voor kinderen en Nederlandstalige beheerders. Op het terrein van het park staan vijf luxe ingerichte bungalows, één grote vakantievilla met inbouw wijnklimaatkast en een burchttoren met drie appartementen. Er is ruimte genoeg om in alle rust en privacy te genieten met je gezin, maar ook om andere gasten te ontmoeten in het park. Met een natuurgebied in de buurt en mogelijkheden voor het huren van een mountainbike of een fiets, is er genoeg te doen om je de hele vakantie te vermaken. In 45 minuten rijd je naar het strand van Marbella. Dit vakantiepark is het recept voor rust en een ontspannende vakantie in alle privacy.