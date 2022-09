‘Zorgen nemen toe’

Geraamde kosten ondertunneling Broek stijgen verder

‘De zorgen over het daadwerkelijk kunnen realiseren van de ondertunneling bij Broek in Waterland nemen toe’. Die uitspraak deed wethouder Kees Schilder tijdens het raadsplein van afgelopen donderdag. Dat komt mede doordat de geraamde kosten daarvoor in de afgelopen tijd fors zijn gestegen. Aanvankelijk ging men uit van een investering van tussen de 55 en 60 miljoen euro voor het project.

Impressie mogelijke ondenderdoorgang Broek in Waterland (N247) Bron: Provincie Noord-Holland

Later liep dat op tot een bedrag van 150 miljoen en afgelopen week vernam de wethouder dat men inmiddels uitgaat van 200 miljoen. ,,Dat maakt de zorg natuurlijk niet kleiner”, reageert de voor vervoer verantwoordelijke wethouder. Schilder onderhoudt contacten met onder meer Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland. Die houdt de wethouder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de plannen voor een betere doorstroming van de N247.

‘Daarbij zal Amsterdam steeds meer een emissievrije zone worden, dat wordt ingewikkeld’

,,Er worden meerdere onderzoeken gedaan in meerdere varianten naar de ondertunneling. Die zijn ook al best een hele tijd gaande. Vanmorgen vroeg ik of er al wat meer zicht is op de uitkomst daarvan. Op dit moment zijn de uitslagen daarvan er nog niet. Die waren er in juli nog niet en nog steeds niet. Ook bij de Vervoerregio nemen de zorgen toe voor het realiseren van de tunnel.”

Schilder had het verder over plannen om het verkeer op de Amsterdamse ringweg door te laten blijven stromen. Het idee is om ‘de groei van de toevoer te laten afremmen’.

‘We zeggen niet aan de voorkant dat we gaan snijden en knippen’

,,Dan wordt er al gauw gesproken over twintig procent. Dat is ingewikkeld. Daarbij zal Amsterdam steeds meer een emissievrije zone worden. Dat wordt ingewikkeld met bijvoorbeeld onze zzp’ers, bouwbussen, zorgmedewerkers en visboeren. Al deze dingen bij elkaar zorgen voor een enorme druk op de haalbaarheid.”

De wethouder zei tevens dat bijvoorbeeld lokale ondernemers binnen afzienbare tijd bericht zullen krijgen over de plannen voor minder uitstoot. Daar kunnen zij dan rekening mee houden bij investeringen in hun wagenpark. Ondanks de aanwezige zorgen was er toch sprake van optimisme bij het gesprek over bovengenoemde plannen. ,,De stemming was: we blijven ervoor gaan en zijn positief als Vervoerregio. We zeggen niet aan de voorkant dat we gaan snijden en knippen.”