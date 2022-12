Geraldine Kemper wordt tweede in Het perfecte plaatje

Een zeven maanden durend avontuur is vorige week ten einde gekomen voor Geraldine Kemper. De Volendamse bereikte de finale van Het perfecte plaatje, waar ze tegenover Linda Hakeboom kwam te staan. Het zou een spannende strijd worden, maar uiteindelijk ging Linda er met de winst vandoor. Een bijzonder knappe prestatie van Geraldine, die in de voetsporen van Kees Tol treedt met een nieuwe Volendamse tweede plaats in het populaire programma.

Door: Kevin Mooijer

Geraldine heeft zich gedurende de opnames van alweer het zevende seizoen van Het perfecte plaatje ontwikkeld tot bedreven fotograaf. Ze kwam onder meer in IJsland terecht waar ze het noorderlicht mocht aanschouwen én fotograferen. In IJsland werkte Geraldine aan een fashionshoot in een donkere grot. De jury was lovend over het eindresultaat. Haar foto ‘Alleen op de wereld’ werd ook in IJsland geschoten en werd tevens voor de finale gebruikt. De finaliste verwijst naar die foto als haar persoonlijke favoriet. ,,Voor mijn gevoel is de foto ontzettend goed gelukt”, zegt Geraldine. ,,Het is lastig om een zelfportret in zo’n prachtige, rauwe omgeving te maken. Maar ik denk dat ik tevreden mag zijn met het resultaat. IJsland was fantastisch. Ik had er veel van verwacht, maar het was nóg mooier, grootser en toffer dan ik had durven dromen.” Op de tweede foto die Geraldine wil uitlichten zien we een model dat met haar handen van een bordje spaghetti geniet. ,,Een totaal andere foto dan het zelfportret, maar zó leuk om te maken. Bij deze foto had ik voor het eerst het gevoel dat het helemaal klopte. Ik werkte voor dit project met extra licht, bovendien was het model echt te gek. Alles viel op zijn plaats en ik won de opdracht met deze foto.” Geraldine kijkt terug op een onvergetelijke ervaring. ,,Alle deelnemers hebben een waanzinnig avontuur achter de rug. Ik prijs me gelukkig met zo’n fantastische crew te hebben mogen werken en zulke mooie momenten vast te hebben kunnen leggen. Het perfecte plaatje is een avontuur om nooit meer te vergeten.”