‘Ik heb een BZN-bijkeuken, Cats-kamer en een museum op zolder’

Gerard Overmars droomt van eerwaardig muziekmuseum

,,Ruim 8.500 liedjes zijn er opgenomen in Volendam”, zegt verzamelaar Gerard Overmars (69). ,,Ik heb ze nog niet allemaal in mijn collectie, maar ik ben goed op weg.” De afgelopen dertig jaar van Gerards leven hebben voor een groot deel in het teken gestaan van het verzamelen van geluidsdragers die aan één en dezelfde eis voldoen; zolang het maar uit Volendam komt. Van het Volendams Opera Koor tot Blanko en van de Kerremus CD tot Japanse uitgaves van The Cats, Gerard heeft het staan. ,,De muziek is misschien wel het belangrijkste erfgoed van Volendam. Daarom droom ik stiekem van een omvangrijk muziekmuseum op een prominente plek, ik vind dat de grondleggers van de lokale muziekscene dat absoluut verdiend hebben.”

Door: Kevin Mooijer

Bij binnenkomst in Gerards woning wordt het oog direct naar de bijkeuken getrokken. Naast de wasmachine en droger staat namelijk een levensgroot billboard met daarop de bandleden van BZN. ,,Prachtig, toch?”, lacht de Volendammer.

,,Deze staat hier nu een jaar of twee. Hij heeft jarenlang tegen de gevel van Jan Cas Sombroek gehangen, dus hij heeft wat te verduren gehad. Een fikse schoonmaakbeurt bleek niet voldoende, ik moet hem maar eens volledig opknappen.” De eettafel ligt bezaaid met mappen, cd’s, cassettebandjes en elpees nog in het plastic. ,,Dit is nieuw binnengekomen. Al deze muziek moet ik nog verwerken in mijn encyclopedie.” Een verzamel-cd uit Zuid-Afrika met daarop slechts één liedje van BZN is voor Gerard al voldoende om te importeren. ,,In Zuid-Afrika doet BZN niet onder voor The Beatles qua populariteit. Het komt nog regelmatig voor dat liedjes van de band gebruikt worden op verzamelalbums. Voor mij is dat Volendammer tintje genoeg aanleiding om de geluidsdrager aan mijn collectie toe te voegen.”

Cats-kamer

Achttien mappen vól met alle informatie over zijn collectie vatten samen waar Gerard over beschikt. ,,Dertig jaar geleden ben ik begonnen met verzamelen. Om de collectie enigszins overzichtelijk te houden heb ik alle albums en singles op jaartal in boekwerkjes genoteerd. Naast afbeeldingen van de cover, achterkant en de plaat, cd of cassette schrijf ik daar de tracklist, uitgeverij en labelcode in over. Als iemand iets wil lenen of informatie nodig heeft hoef ik dus niet oeverloos door mijn platencollectie heen te bladeren.” Het kleine kamertje van de bovenverdieping is volledig toegewijd aan The Cats. Cassettebandjes, cd’s, posters, bierflesjes, puzzels en op land ingedeelde platen. ,,Albums van The Cats zijn over de hele wereld uitgegeven. Ik heb het mijn persoonlijke missie gemaakt om alle uitgaven te vinden. Momenteel probeer ik de Zuid-Afrikaanse versie van ‘Hard to be friends’ te traceren. Ik weet dat hij bestaat, alleen lijkt niemand hem te bezitten. Dat het me niet altijd even makkelijk gemaakt wordt draagt bij aan de voldoening als ik de plaat dan eindelijk op het gereserveerde plekje in mijn collectie kan zetten.”

"In deze kamer vind je bijna alle Volendammer muziek die ooit – waar dan ook ter wereld – is uitgebracht"

Gerards zolder is een klein museum op zich. ,,Hier heb ik het grootste deel van mijn verzameling ondergebracht”, zegt hij terwijl hij tussen zijn cd’s plaatsneemt. ,,In deze kamer vind je bijna alle Volendammer muziek die ooit – waar dan ook ter wereld – is uitgebracht. Er zitten heel wat uurtjes online en offline speurwerk in het vullen van deze ruimte.” Een onderbuikgevoel luidde Gerards overstap van hardrock naar het Volendammer genre in. ,,Van origine ben ik liefhebber van bands als Led Zeppelin, maar toen de muziekwereld in de jaren ’80 over werd genomen door cd’s – en iedereen z’n platen wegdeed – besloot ik mijn Volendammer muziek te houden.

"Ons dorp is wereldwijd op de kaart gezet door de muziek, door de palingsound"

Dat besluit zou uiteindelijk leiden tot een gigantische, unieke verzameling. En die verzameling heeft me tien jaar terug weer bij de L.O.V.E. gebracht, waar ik sindsdien iedere maandagavond samen met Evert Runderkamp het programma ‘Muzikaal Volendam’ uitzendt.”

Muziekmuseum

Ruim 8500 liedjes uit Volendam staan er in de playlist van de lokale omroep. ,,Mijn verzameling is voor de L.O.V.E. gedigitaliseerd door Marcel Bak. Maar ik heb de daadwerkelijk uitgebrachte geluidsdragers hier staan, genoeg om een flinke afdeling van een museum te vullen. Want dat is het doel…”. Gerards ogen lichten op: ,,Ik droom al jaren van een muziekmuseum in Volendam. Een samenwerking tussen het Palingsound Museum boven Smit-Bokkum, het Cats Museum van Johan Tol ‘Spek’ en een verdere uitbreiding met onder meer mijn Volendammer platencollectie. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijk museum een grote publiekstrekker kan zijn, om nog maar te zwijgen over de culturele waarde. Ons dorp is wereldwijd op de kaart gezet door de muziek, door de palingsound. Dat feit zou omarmd én bekroond moeten worden met een prominente plek in het hart van Volendam. Ik heb verschillende muzikanten gepolst over het idee, en stuk voor stuk staan ze erachter. Misschien is de tijd aangebroken om dit prachtige initiatief officieel van de grond proberen te krijgen. Als het gaat om muziek uit Volendam beschikken we over een onuitputtelijke bron. Er zijn zóveel verhalen te vertellen met en over de muziek uit ons dorp. Het heeft ons groot gemaakt en is daarmee ons erfgoed geworden. De muziek zit in het DNA van Volendam. Zoiets verdient toch een eigen plekje in de dorpskern?”