Geslaagde eerste editie T.S.M. Cementdekvloeren Klaverjascompetitie

Met drie goede scores – zonder marsen - sloten Smit & Buijs de eerste avond van het nieuwe seizoen winnend af. Waren het na twee rondes nog Bootsman & Koning die fier aan de leiding gingen, na een matige derde partij zakten zij naar een uiteindelijke zesde plaats.

Bij de opening van het nieuwe seizoen is het gelijk de laatste keer dat onze zeer gewaardeerde Eduard Runderkamp voor het laatst aanwezig is. Na acht jaar onafgebroken inzet neemt hij met weemoed afscheid. In de persoon van Klaas ‘Joep’ Smit hebben we een waardig vervanger weten aan te trekken.

De marathon vindt plaats op zaterdag 14 januari 2023 en de tweede editie van dit nieuwe seizoen staat op vrijdag 28 oktober. Tenslotte willen we nog de wens uitspreken om er een leuk en gezellig seizoen van te maken.