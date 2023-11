Maak kennis met de nieuwste jongerenbands

Geslaagde optredens van het Weekend Fun Nights Bandproject

Afgelopen weekend was er veel belangstelling voor de optredens van het Weekend Fun Nights bandproject. Op vrijdagavond speelden vier bands en soloartiest Storm Snoek in de PX voor een enthousiast publiek van jong en oud. Op zaterdagavond vormden zij het voorprogramma voor de 3JS tijdens het vijfjarige-jubileumfeest van het LEF-programma. Deze feestelijke avond was speciaal gericht op alle dertien- tot zeventienjarigen in de gemeente. De talentvolle jonge muzikanten lieten op beide avonden goed zien én horen wat zij in hun mars hebben met twee geweldige shows. Hoog tijd dus voor een kennismaking met deze gloednieuwe bands:

Door: Jos de Boer. Foto’s PX: Klaas Hansen



Midnight Company - Foto: Klaas Hansen

Storm

Storm Snoek is een zeventien jaar oude singer-songwriter met een prachtig repertoire. Hij speelt pas sinds enkele jaren gitaar en is vrij recentelijk begonnen met zingen. Dat neemt echter niets weg van de kwaliteit van zijn optredens. Zijn liedjes, die hij zelf begeleid op akoestische gitaar, zijn bewegend en steken goed in elkaar. Storms sterke doch kwetsbare stem past daarnaast zeer goed bij zijn muziek. Ongetwijfeld zullen wij nog veel van Storm horen de komende jaren.

Rising

De band Rising bestaat uit zes muzikanten met leeftijden van vijftien tot achttien jaar. Bandleden Storm Snoek, Alisia Ursem en Eline Zwarthoed spelen niet alleen roulerend op gitaar en bas, maar verzorgen ook afwisselend lead- en achtergrondzang. De indrukwekkende zangpartijen worden verder begeleid door gitarist Timo van der Zel, pianist Maggy Hoekstra en drummer Sem Laan. Hun uitvoeringen van ietwat rustigere popnummers van bands zoals Coldplay en Harry Styles werden op beide avonden zeer goed ontvangen. De mooie zang harmonieën vormden hierbij een echt hoogtepunt.

Mixed-up

Mixed-up is een echte rockband, die een ode brengen aan klassieke nummers binnen dit genre. Zangeressen Jenthe Kaars en Sophie Schilder zingen samen de sterren van de hemel. Hun vocale kunsten worden ondersteund door gitarist Sijmen Schilder (de broer van Sophie), gitariste Rosanne Koning, bassist Lars Nieuweboer en drummer Jack de Boer. Met nummers als ‘Zombie’, ‘One Way Or Another’ én ‘Crocodile Rock’ hebben zij zeker een goede indruk achter gelaten bij het publiek.

Army of Six

De jongste talenten die meedoen aan het bandproject vormen samen Army of Six. De leden van deze band zijn twaalf en dertien jaar oud, maar ondanks hun leeftijd zijn het al echte pop- en rocksterren! Army of Six bestaat uit Leadzangeres Mathilde Tol, toetseniste Sienna Jonk, bassiste Eline Leeflang, drummer Kyano Keizer en gitaristen Jan Mooijer en Luuk Mooren. Voor een aantal leden was vrijdagavond hun allereerste optreden. Dit weerhield ze er echter niet van om een geweldig optreden neer te zetten, bestaande uit zowel pop- als rockmuziek.





Midnight Company

De leden van Midnight Company spelen samen een mix van oude en nieuwe popnummers. Bij deze liedjes spelen de prachtige harmonieën van zangeressen Jennifer Karsten en Lise Tuijp een prominente rol. Midnight Company telt niet alleen twee zangeressen, maar ook twee gitaristen. Dit zijn Bryan van Riessen en Evi Zwier. Jake van Pooij voorziet de band van strakke drumpartijen. Op de avonden van de optredens werden de baspartijen gespeeld door leden van andere bandjes. Ook deze band liet goed zien en horen wat voor opmerkelijk talent zij in huis hebben.





Army of Six - Foto: Klaas Hansen

Mixed Up - Foto: Klaas Hansen

Storm + Rising - Foto: Klaas Hansen