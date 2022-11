Geslaagde wijnproeverij Slijterij en Wijnhandel Johan Pelk

Na de laatste succesvolle proeverij in 2019, welke in Le Pompadour plaatsvond, werd nu na de coronaperiode het beoogde jaarlijkse evenement gehouden in de AMVO Gastheer van Volendam. Gosé Pelk en zijn team waren ’s middags al vroeg aan de slag om alles op de juiste wijze in te richten. Het resultaat mocht er zijn.

Van 18.00 tot 22.00 uur konden de aanwezigen genieten van de lekkerste wijnen in verschillende prijsklassen, zo nodig begeleid met adviezen en suggesties van de aanwezige importeurs. Naast de heerlijke wijnen, dessertwijnen en port, kon men genieten van bijpassende hapjes. De kok van de AMVO werd bedolven onder de complimenten.

Met ruim driehonderd bezoekers was het weer een bijzonder geslaagde avond. Alle geschonken dranken werden met flinke korting aangeboden. Deze korting is geldig tot en met zaterdag 12 november, dus lever uw bestellijst tijdig in.