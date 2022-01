Gesneuvelde boom in Pieter Claesstraat

Als gevolg van de harde windstoten van afgelopen weekend trof een Nivo-lezer zondag een omgewaaide boom aan in Edam. Op de splitsing nabij de Pieter Claesstraat en de Paulus Pietersstraat werd de boom ontdekt.

De naastgelegen bewoners mogen van geluk spreken dat de boom juist gevallen is zoals hij deed. Was hij een kwartslag een andere richting op ten gronde gegaan, dan was hij op de woning of op de weg gevallen.

Na de veel gefotografeerde boom in het Boelenspark is dit al de tweede boom in de gemeente die bezwijkt onder de huidige weersomstandigheden. Daar scheurde een grote tak af van de stam. In het geval van de Pieter Claesstraat sneuvelde de volledige boom.