Gevaarlijke situatie voor voetgangers Harlingenlaan

Nadat een paar weken terug een bezorgde burger de Nivo aanschreef betreft een gevaarlijke oversteekplaats in de Broeckgouw, heeft zich nu nog iemand gemeld met voorbeelden van de risicovolle situatie. ,,Er is voor voetgangers geen pad om te lopen.”

,,Voetgangers zijn genoodzaakt over het fietspad te lopen tegenover zwembad de Waterdam. Er is simpelweg geen voetpad. Grote groepen kinderen lopen samen met hun leraar over het fietspad, waar ze om de haverklap rakelings voorbijgesneld worden door scooters, brommers en fietsers.”

,,Daarbij ontstaan gevaarlijke situaties bij een hoop oversteekplaatsen in de Broeckgouw. Het onkruid staat soms tot bijna twee meter hoog, waardoor je letterlijk stil moet gaan staan en om het onkruid moet kijken of je verder kunt. Ditzelfde geldt voor automobilisten die van de Broeckgouw afkomen en de Dijkgraaf de Ruiterlaan op willen draaien.”