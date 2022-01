Gezellige Lichtjestocht in centrum Edam

Vorige week werd in Edam een lichtjestocht georganiseerd. In het kader van verbinden met gelijkgestemden kwamen tientallen mensen samen om door het historisch centrum van het stadje te wandelen.

Wat volgde was een flinke optocht. De lichtjes die de deelnemers bij zich droegen verlichtten de donkere straatjes van Edam. Het zorgde voor een sfeervol geheel. Lichtjestochten zijn tegenwoordig een veelvoorkomend fenomeen in Nederland.

,,Het is niet ons doel om Den Haag te overtuigen, maar om te verbinden, om connecties te leggen en elkaar te helpen”, luidde een reactie van de organisatie. ,,We willen verbinden met gelijkgestemden, een gezellige tijd hebben en bovendien is wandelen natuurlijk gezond!”