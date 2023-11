Gezellige soosavond voor mensen met een beperking

Bijna iedereen houdt wel van een gezellig avondje doorbrengen met familie, vrienden of

andere kennissen. Voor mensen met een beperking zijn dit soort gelegenheden niet altijd vanzelfsprekend. Daarom organiseert Pauline Silven binnenkort een speciale avond,

waarbij iedereen met een beperking de kans krijgt om nieuwe mensen te leren kennen.





Foto: Freepik

Door: Jos de Boer

Ontmoetingsavond

Een paar maanden geleden begon Pauline Silven met het organiseren van zogenaamde ontmoetingsavonden. Hier kan men op een laagdrempelige manier andere mensen leren kennen. ,,Er is inmiddels een gevarieerde groep van jong en oud die op de avonden afkomt”, zegt Pauline. ,,Het voornaamste doel van de avonden is het bestrijden van eenzaamheid. De één is op zoek naar een relatie, waar de ander simpelweg komt voor de gezelligheid. Zo is er bijvoorbeeld een leuke vriendenploeg ontstaan, waarin de leeftijden variëren van 25 tot 50 jaar. Het aantal bezoekers neemt gestaag toe. Zo waren er bij de laatste bijeenkomst wel 43 aanwezigen.” De avonden vinden ongeveer om de maand plaats in het Culicafé bij de Friese Vlaak. ,,Deze plek is zeer geschikt, mede doordat het ietwat afgelegen is in vergelijking met andere locaties”, legt Pauline uit. ,,Voor velen is het mentaal een flinke stap om zich aan te melden. Men kan zich schamen of bang zijn om gezien te worden door bekenden. Voor deze personen kan de ligging van het Culicafé dus een pré zijn.”

Mensen met een beperking

Binnenkort organiseert Pauline soortgelijke ontmoetingsavonden voor mensen met een beperking. Pauline: ,,Voor mensen met een beperking kan het erg moeilijk zijn om contact op te zoeken met anderen buiten hun organisatie of vaste cirkel. Daarom organiseer ik voor deze doelgroep ook ‘soosavond’, waarbij men gezellig bij elkaar kan zitten onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen ouder dan achttien jaar is welkom, ongeacht welke beperking zij hebben. Dit kan een lichamelijke of geestelijke beperking zijn, maar ook bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, met Parkinsons of dementie kunnen naar de avond komen.”

De eerste bijeenkomst is op donderdag 23 november van 19.00 tot 21.00. De entreekosten bedragen € 8,-. Hierbij zit een kopje koffie of thee met koek, een drankje naar keuze en een bittergarnituurhapje inbegrepen. Tijdens deze avond staat een leuke activiteit op het programma: Een cadeautjesspel met Sinterklaasthema. ,,Het is de bedoeling dat iedereen een cadeautje (of meerdere cadeaus) koopt ter waarde van € 7,50. Dit is de inzet voor het cadeautjesspel, dat gespeeld wordt met een grote dobbelsteen. Hiermee wordt bepaald hoe de cadeaus verdeeld worden. Het is de bedoeling dat iedereen aan het einde van de avond iets moois gewonnen heeft.” Pauline heeft al veel leuke reacties gehad op haar idee. ,,De eerste mensen met een beperking hebben zich al aangemeld. Daarnaast zijn er ook andere vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van de avond. Dat is natuurlijk geweldig!”

Aanmelden

Mensen kunnen zich aanmelden bij hun leiding of organisatie (Carmar, ’t Nest, Odion, de Prinsenstichting, etc.). Overige geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar paulinesilven@ ziggo.nl om zich aan te melden. Op vrijdag 12 januari vindt overigens een ontmoetingsavond voor iedereen van 18+ plaats, waarvoor mensen zich ook alvast kunnen aanmelden. Voor vragen over de avond voor mensen met beperking óf de reguliere ontmoetingsavonden kan er ook contact opgenomen worden met Pauline via de mail, Facebook of Instagram.