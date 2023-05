Gezelligheid tijdens Open Podium in De Dijk

De keuze in leuke evenementen tijdens Bevrijdingsdag was groot dit jaar. Voetbal kijken in de kroeg, een festivalletje pakken in de stad of gewoon een avondje genieten van livemuziek in de buurt. Café de Dijk organiseerde weer haar bekende Open Podium avond, waarbij muzikanten spontaan een liedje kunnen komen spelen. Covers of eigen muziek, solo of in een groep: alles is welkom.

Door: Michelle Tuyp

De avond begon met medeorganisatoren van de avond Frank Schilder en Jon Steur. Samen vormen zij het muzikale duo Same Suburban Story waarmee zij zomerse indie muziek uitbrengen. Uit hun grote liefde voor muziek helpen zij altijd met de opzet van deze avond, die voorheen maandelijks op de donderdag plaatsvond en sinds kort op de vrijdag. Voor een gevuld café beten zij de spits af met nummers als 'As It Was' van Harry Styles en 'Psycho Killer' van Talking Heads. Je kan goed zien dat Frank en Jon al jarenlang samen spelen door de chemie die zij op het podium hebben en het gemak waarmee zij samenwerken. Zij lieten het ijs al snel breken, want gelijk hierna betrad singer-songwriter Jacob D. Edward het podium om wat eigen muziek te spelen waaronder zijn nummer 'Sophie Take Me Dancing' en een cover van Jim Croce. Het publiek had het heel erg naar hun zin en luisterde aandachtig onder het genot van een drankje naar alle acts.

Bij Robin Küller, gitarist van de 3JS, ging het naar eigen zeggen kriebelen om ook een nummertje te spelen. Rustig schuifelde hij naar het podium waarna hij vervolgens het hele publiek wegblies met een indrukwekkende cover van 'Through The Echoes' van Paolo Nutini. Wie dit nummer kent weet dat het geen makkie is om te zingen. Het kwam bij Robin dan ook uit zijn tenen en daarmee wist hij goed de emotie over te brengen. Hij hield de sfeer in stand met nog een gezellige plaat van Bob Marley. Frank Sier was de volgende artiest. Hij speelde één nummer, 'Ashes & Fire' van Ryan Adams - ook zeker niet de minste. Plotseling werden Jon en Frank aan de mouw getrokken door een Amerikaanse man. Een toerist die samen met zijn vrouw een avondje in De Dijk zat te kijken naar alle artiesten en wie het toch ook wel leuk leek om zelf een liedje te spelen. Uiteraard was dat mogelijk, dat zijn ook de charmes van een open podium. Hij leende een gitaar en begon met een cover van The Eagles die iedereen luidkeels meezong. Hij was zo enthousiast dat hij hierna nog twee nummers speelde samen met zijn vrouw die opmerkelijk genoeg ook mooi kon zingen. Zij waren enorm verrast door de reactie van het publiek en zij zullen ongetwijfeld een onvergetelijke avond in Volendam hebben beleefd.

Langzamerhand kwam de avond tot een einde en werd het wat rustiger in het café. Op dit moment voelde Mike Karregat zich geroepen om nog even snel een Hollandse knaller weg te geven en zong vol overgave 'De Engelbewaarder'. Mensen die al weg waren hadden waarschijnlijk gewild dat ze waren gebleven als ze wisten dat hij de tent nog even op zijn kop zou zetten. Om het af te leren speelden sommige artiesten die al gespeeld hadden met elkaar nog wat spontane covers en eindigde de avond zo op een zeer positieve en gezellige noot. De nieuwe generatie muzikanten heeft er zin in. Langzaam maar zeker wint het spelen van een instrument of op zangles gaan weer aan populariteit. Ongetwijfeld zullen er snel mooie nieuwe ontwikkelingen volgen.