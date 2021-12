Gezien in het Nederlands Dagblad: Vier Volendamse meisjes op de schaats

,,Het is elk jaar in de decembermaand weer afwachten of kinderen en volwassenen al dan niet genieten kunnen van sneeuwpret of ijspret. Dit jaar is een koude winter voorspeld, maar of er een stevige ijslaag of een mooie sneeuwlaag gaat komen, is nog maar de vraag.”

,,Laten we het in elk geval hopen voor de liefhebbers van winterweer, want zeg nu zelf: wat is er leuker en gezelliger dan samen sneeuwballen gooien en een paar rondjes op de schaats maken? Kijk maar eens naar deze foto, gemaakt op 20 december 1950.”

,,We zien vier jonge Volendamse meisjes die, gehuld in lokale klederdracht, ogenschijnlijk onbezorgd op hun houtjes balanceren. De meisjes zien er vrolijk uit en lijken met hun schaatsen onder de voeten niet over één nacht ijs te gaan.”