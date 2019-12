Gezinsviering in de Sint Vincentiuskerk

De Sint Vincentiuskerk zat op Kerstavond om 17.00 uur bomvol tijdens de Gezinsviering. Voorganger was Kapelaan Goos en de zang werd verzorgd door de Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van Volendam.

Heel mooi en loepzuiver werden de kerstliederen door de jonge koorleden gezongen. Bij het begin van de Gezinsviering werd het Kerstverhaal door de kapelaan verteld. Hierbij werd door enkele kinderen het Kerstverhaal gespeeld voor het altaar. Lara Splinter was Maria, Fiene Boucher (Jozef), Charlotte Tol (de aartsengel) en Janine Molenaar en Julia Visser speelden mee als schaapjes op het altaar.

Er was ook een echt Kindje Jezus, want in de kribbe werd de baby Noah door vader Yannick Lefebvre gelegd. De andere kinderen voor het altaar ontfermden zich over Noah, die al het kerstgebeuren rustig over zich heen liet gaan.