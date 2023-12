Culturele broedplaats moet ver huizen, maar waar naartoe?

Gezocht: een nieuwe locatie voor de Broederij!

De organisatie en kunstenaars van kunstbroedplaats ‘De Broederij’ staan voor een lastig parket. De voormalige turnhal van St. Mauritius en het Maria-Goretti gebouw, waar de kunstenaars al enkele maanden gehuisvest zijn, gaan binnenkort tegen de vlakte. Daarom is men met enige spoed op zoek naar een nieuwe, geschikte locatie. Door: Jos de Boer

Zoektocht

,,Toen wij eind maart 2023 introkken in de voormalige turnhal, wisten wij dat dit een tijdelijke oplossing was” vertelt Bianca Vos, een van de organisatoren achter de Broederij. ,,Daarom zijn wij samen met de gemeente gaan zoeken naar een andere bestemming. Dit bleek echter een flinke uitdaging te zijn. Een beoogde locatie was Slobbeland 9-11, waar enkele oude loodsen staan (links van de Botterwerf). Wij ontdekten echter al snel dat deze plek ongeschikt was. Een vervallen staat, veel vochtigheid (er groeide mos op de muren) en zelfs asbest: verre van ideaal. Om dit te transformeren tot een geschikte plek zou er te veel geïnvesteerd moeten worden. Veel andere locaties vielen wegens verschillende redenen ook af. Wij hebben nu nog enkele plekken op het oog, zoals de sporthal naast het stadion van FC Volendam of de oude St. Vincentiusschool (voorheen de Meidoornschool). Het is ons op het moment onbekend of deze ruimtes beschikbaar zijn. Deze laatst genoemde locatie hadden wij overigens voorgesteld aan de gemeente als goede plek, voordat wij ons in de turnhal konden vestigen. Door omstandigheden konden wij daar destijds niet intrekken. Momenteel is er al één andere kunstenaar gevestigd in dit gebouw. Het zou mooi zijn als wij daar een nieuwe culturele broedplaats kunnen maken.”

Meerwaarde

Sinds eind maart is er veel georganiseerd in de Broederij. In de eerste zeven maanden na de opening kon men drie verschillende exposities bewonderen. Hier waren werken te zien van maar liefst 311 kunstenaars, afkomstig van over de hele wereld. Bianca: ,,Wij zijn ontzettend trots op wat wij voor elkaar gekregen hebben in de afgelopen maanden. Er is veel belangstelling geweest voor wat er in de Broederij heeft plaatsgevonden. Goede voorbeelden hiervan zijn de expositie van Stichting Grafein over drukkunst en uiteraard onze expositie tijdens het Kunstkijken. Er kwamen meer mensen op af dan wij oorspronkelijk gedacht hadden. Hieruit valt op te maken dat er binnen de gemeente echt behoefte is aan een culturele broedplaats, iets wat wij graag willen blijven aanbieden. Ons idee is dat er een soort ‘community’ ontstaat, waar iedereen kan langskomen om een kijkje te nemen, vragen te stellen of mee te doen aan workshops.” Sinds de officiële opening van de Broederij op 24 juni hebben er tien verschillende workshops plaatsgevonden, voor zowel kinderen als volwassenen. ,,Hier hebben wij veel positieve reacties op gekregen” benoemd Bianca. ,,Er zijn al plannen voor nieuwe workshops en exposities, maar daar moet uiteraard eerste een geschikte plek voor gevonden worden.”

Hulp gezocht

De organisatie van de Broederij en de kunstenaars die momenteel een werkruimte huren hopen dat er tijdig een nieuwe locatie gevonden wordt. Bianca: ,,Graag doen wij een oproep naar organisaties en bedrijven die misschien nog een geschikte ruimte hebben. Wij zoeken een plek waar in ieder geval zes kunstenaars kunnen werken. Het zou mooi zijn als deze ruimte ook geschikt is voor workshops en exposities, al is dit niet noodzakelijk. Het zou ontzettend jammer zijn als er geen nieuwe locatie gevonden kan worden, gezien de behoefte aan een culturele broedplaats in de gemeente echt aanwezig is.”

Mocht u over een geschikte ruimte beschikken, dan kan u per mail contact opnemen met de Broederij via broedplaatsvolendam@gmail.com. Direct contact opnemen met Bianca Vos is ook mogelijk.