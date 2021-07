GGD brengt ‘prikbus’ naar Volendam

Vanaf heden is het in Volendam mogelijk om je zonder afspraak tegen het coronavirus te laten vaccineren. Onlangs kwam uit onderzoek naar voren dat men in Volendam minder gevaccineerd wordt dan elders. Met het inzetten van de prikbus hoopt de GGD het aantal gevaccineerde mensen in Volendam op te krikken.

Een afspraak maken is niet nodig bij het mobiele vaccinatiestation dat zich op het parkeerterrein aan de Parallelweg bevindt. De prikbus zal de komende periode op maandag en dinsdag tussen 12.00 en 20.00 uur aanwezig zijn en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het is bedoeling dat men alleen de eerste vaccinatie haalt bij de prikbus, de tweede dient men in Purmerend te halen. Afhankelijk van de animo zal blijken hoe lang de bus in Volendam zal blijven terugkeren.