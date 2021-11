Gigantische nieuwe zendmast in Daliastraat geplaatst

In de Daliastraat in Volendam werd vrijdagochtend een nieuwe zendmast geplaatst. Het tientallen meters hoge gevaarte werd door een grote kraan in losse delen opgebouwd. De exacte plaats van de mast bevindt zich achter de hekken op het KPN-terrein.

Op het parkeerterrein van de Volendamse bibliotheek lagen vrijdagochtend twee gigantische stukken mast klaar om opgebouwd te worden. De heer die de stukken op extreme hoogte aan elkaar bevestigde heeft vast en zeker geen last van hoogtevrees gehad.

Vanuit het bakje had hij zicht op de hele regio. Nadat de kraan de mastdelen omhoog takelde, was het aan de man in de kraanbak om de montage voor zijn rekening te nemen. Inmiddels is de klus afgerond en torent de nieuwe zendmast overal hoog bovenuit.