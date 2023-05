Opa Gunther startte op 3 mei 1923 familiebedrijf

Gijs Gunther wordt hofleverancier

Er zijn niet heel veel familiebedrijven in de schoenenbranche die de 100 jaar volmaken. Gijs Gunther viert dan ook een bijzonder lustrum deze week! Op 3 mei 1923 begon zijn opa Anton als schoenhersteller aan het Jan van Wallendalplein in Edam. Om later een winkel met werkplaats te beginnen in de Spuistraat 4. Honderd jaar later heeft zijn kleinzoon een prachtige winkel één deur verder.

Foto: Cor Kes, Lux Photography.

Anton Gunther was een vakman. Al op zijn 21e ontving hij een onderscheiding tijdens een vakwedstrijd in Den Haag. In Edam kwam de klandizie naar het Jan van Wallendalplein maar hij ging ook de regio in, met name naar boeren in de Purmer, waar het werk soms betaald werd met producten van het land.

Langzaam startte Anton Gunther met de verkoop van schoenen en toen er verhuisd werd naar de Spuistraat kwam er meer ruimte voor de verkoop. Al bleef het herstelwerk nog lang de grootste bron van inkomsten.

Zestiger jaren

“Toen mijn vader uiteindelijk de winkel overnam, begin jaren zestig, draaide dat langzaamaan om. De winkel aan de voorkant van de woning groeide meer en meer en het herstelwerk verdween naar de achtergrond, waarna het uiteindelijk stopte.”

De Oostzij

Gijs zijn vader en moeder bouwden een mooie schoenenwinkel op. Pas in 2000, 23 jaar geleden, nam de derde generatie de winkel over. “De winkel aan huis werd bij de woning van mijn ouders betrokken en in de naastgelegen voormalige natuurvoedingswinkel De Oostzij, die in ons bezit was, werd een gloednieuwe zaak ingericht. Tien jaar geleden is die volledig gerenoveerd.”

De winkel ziet er na tien jaar nog steeds up-to-date – lees tijdloos – uit. Gijs heeft een map vol met krantenartikelen voor de gelegenheid naar de woonkamer gehaald. Na het overlijden van zijn moeder, nu een jaar geleden, is hij in zijn ouderlijk huis gaan wonen, gelegen naast en verbonden met de winkel.

Tijdsbeeld

De krantenartikelen laten een mooi tijdsbeeld zien: bijzondere acties, jubilea, verbouwingen en mooie anekdotes van vader Ernst en moeder Mieke. Zijn ouders kregen drie kinderen: Imelda, Gijs en Ans.

Gijs wacht in het jubileumjaar op mooi weer, lacht hij. Al is het met een serieuze ondertoon. Na twee jaar corona, fors gestegen energieprijzen en nu al weer maanden matig weer, hunkert hij naar een omslag zodat de ingekochte voorjaarscollectie de weg zal vinden naar de klanten.

“Het is er niet makkelijker op geworden. Zeker nu veel grote merken zich terugtrekken om zogeheten branchestores te beginnen. Hierdoor kun je als winkel zo’n merk niet meer verkopen.”

Millimeterwerk

Gelukkig blijven er nog voldoende gerenommeerde merken over en is er langzaam een ontwikkeling gaande dat mensen de weg naar de winkel weer wat meer weten te vinden. “Online wordt duurder en als het gaat om kwaliteit dan wil je de schoen toch zien en passen. Vaak is het millimeterwerk en zeker bij de oudere doelgroep is passen essentieel. Denk alleen maar aan steun- en correctiezolen.”

Specialist in wandelschoenen

Ook de wandelschoen is een specialiteit geworden van Gijs. Deze merken zijn Hanwag, Lowa en Meindl. Verder Valken, met topsokken. Hier heeft hij de laatste jaren flink in geïnvesteerd. En wie het magazijn achter en boven de winkel wel eens gezien heeft valt achterover van de hoeveelheid! Duizenden schoenen staan ‘in stock’, gevolg van de keuze om echt zoveel mogelijk mensen te bedienen via een zeer breed assortiment.

Acties

Tijdens de jubileumweek zal Gijs diverse acties op touw zetten met onder meer kans op gratis schoenen.

Ik blijf mijn best doen om te groeien en me te onderscheiden. Al kun je helaas niet iedereen tevreden stemmen. Op internet wordt nog wel eens een net iets ander type schoen van een bepaald merk gevonden. Ik heb echt veel maar niet alles. En moet direct meerdere paren bestellen. Dat maakt het niet altijd makkelijk… Soms moet ik echt mezelf beschermen want het magazijn zit echt boordevol!”

Trots

Gijs is vooral trots dat hij de 100 jaar heeft gehaald en mag vieren. “Met dank aan onze trouwe klantenkring. Dat we al die jaren zijn gegaan voor kwaliteit en service wordt gewaardeerd!”