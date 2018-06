Glasvezelcentrales geplaatst

In Kwadijk en Oosthuizen zijn op 17 mei twee glasvezelcentrales geplaatst. Vanuit deze verdeelstations gaan de glasvezelkabels naar alle woningen en bedrijven in de Zeevang. Aannemer NKM heeft met behulp van een grote kraan de PoP-stations op hun plaats gezet.

Groep 6, 7 en 8 van openbare school Prinses Beatrix was getuige van dit grootse moment.

Eric Vos van E-Fiber is verheugd met deze stap: “Glasvezel voor iedereen in de Zeevang is weer een stapje dichterbij. En zolang we het netwerk aan het aanleggen zijn, is de glasvezelaansluiting nog kosteloos”.

Alle huizen in de Zeevang zullen naar verwachting in 2018 aangesloten op het glasvezelnetwerk.