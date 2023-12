Onze redactie aan het woord

Glitterjurk voor kerst

Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Gina deelt deze week een mooie kerstgedachte

Mijn relatie met december is al lang haatliefde. Het is de maand van opkrullen, chocolademannetjes, kaarslicht, wollen sokken en de eerste sneeuwvlokken. Maar ook van het goedpraten van die 51 koeriers aan de deur, schoenrijmelarij, sociale overkill en nachtelijk herkauwen op de vraag: vinden ze de cadeautjes straks wel leuk? Het trekt mijn accu leeg. December is mijn meest vriendelijke vijand, verkleed in een fluwelen glitterjurk.Mijn moeder daarentegen… zij was op haar best in december. Onvermoeibaar sprokkelde ze voor 5 december perfecte cadeautjes bij elkaar en vooral voor Kerstavond, waarop de familie traditiegetrouw bijeenkwam voor de broodtafel, schakelde ze moeiteloos door naar z’n zes. Servetringen, het tafelkleed, de glazen, borden, kaarsen, servetten, het bestek en de opscheplepels; het kon zo op de cover van Landelijk Wonen magazine. Ze serveerde 39 soorten broodbeleg, twaalf varianten harde en zachte bolletjes en we dronken thee uit kopjes uit de tijd van Jezus’ geboortedag. Kerst werkte bij mijn moeder als een rode lap op een stier. Ze was niet te stoppen. En ze genoot ervan met hoofdletters.

Vorig jaar was een nare. De eerste Kerst zonder mijn moeder en die was ronduit kut. Hol, leeg, pijnlijk, verdrietig en koud. Dit jaar voel ik dat het anders mag. Ik heb zin in een paillettenjurk, glitters in mijn haar en met rode nagellak zoete cocktails slurpen met vriendinnen. Ik wil een grote echte boom in huis. Hang hem vol met mijn moeders kerstballen, kerstengeltjes en linten. Met haar in gedachten zing ik mee met de golden kerstoldies terwijl ik een royaal kerstontbijt klaarmaak. Ook leg ik een lelijke kerstmat voor de deur. Ik ga all the way. Om te herinneren, te koesteren en te leven. Want zo was mijn moeder ook. Een tevreden levenskunstenares, die Kerst vieren tot professie had verheven.

Feliz Navidad en geniet van je dierbaren!