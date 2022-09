Gloednieuw seniorencomplex Kamperzand; duurzaam en toekomstbestendig

Op de plek waar ooit basisschool ‘de Blokwhere’ gevestigd was, pronkt nu een prachtig seniorencomplex. De mensen achter Stichting Woningbeheer De Vooruitgang zijn trots op het duurzame en toekomstbestendige nieuwbouwproject ‘Kamperzand’. ,,De achttien ruime appartementen zijn gasloos, beschikken over een warmtepomp, verwarming én verkoeling wordt via leidingen in de vloeren gereguleerd en op het dak liggen zonnepanelen”, aldus coördinator wonen Claudia Schilder. ,,Kamperzand is een geweldige aanvulling op het Volendamse woonlandschap voor senioren.”

Woensdagmiddag – twee weken voor oplevering - vond onder grote belangstelling van de toekomstige bewoners en afgezanten van onder meer de gemeente, De Vooruitgang en Bouwbedrijf Van den Hogen een kijkmiddag plaats. Tijdens deze middag kreeg het gezelschap een goede indruk van de hoogwaardige kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen. ,,Het complex is bijzonder mooi geworden. Kamperzand bestaat uit achttien seniorenappartementen, allemaal van dezelfde omvang. De woningen zijn toekomstbestendig en energiezuinig. We hebben onder meer warmtepompen, zonnepanelen, kunststofkozijnen en vloerverwarming toegepast. Bovendien beschikt Kamperzand over een lift.”

Doorstromen

Vóór de bouwvak heeft De Vooruitgang senioren met een label D, E, F of G-huurwoning aangeschreven met informatie over eventuele doorstroming naar het gloednieuwe appartementencomplex. Claudia: ,,Meerdere mensen hebben gehoor gegeven aan die oproep. Zij verhuizen van een eengezinswoning naar een prachtig seniorenappartement. Dat biedt ons weer de gelegenheid de vrijgekomen woningen te verduurzamen en de woningen aan te bieden bij de andere 1500 woningenzoekenden op onze wachtlijst.”

Tegenvallende inschrijving

Hoewel er met 1500 woningzoekenden een historisch lange wachtlijst ligt bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, viel het aantal inschrijvingen voor Kamperzand tegen. ,,Wij waren enigszins verrast door het lage aantal aanmeldingen voor de nieuwe seniorenappartementen”, zegt Claudia. ,,In totaal waren het er zo’n 35. Wanneer je dat tegenover gemiddeld 75 inschrijvingen zet die we ontvangen als er een appartement in de Tulpenstraat vrijkomt heb je een opvallend laag resultaat. Wij vragen ons af waar dat aan ligt.”