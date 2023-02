Algemeen

Gloednieuwe schoolbibliotheek in de St. Petrusschool Sinds kort heeft de St. Petrusschool in Volendam een eigen schoolbibliotheek. Leerlingen van de basisschool kunnen hier uit een groot aanbod boeken kiezen om te lenen of om in de bibliotheek te lezen. ,,We zijn begonnen met het wegdoen van heel veel oude boeken”, zegt Saskia Delforterie, de medeontwikkelaar van de bieb. ,,Naast het aanschaffen van heel veel nieuwe boeken zijn we begonnen met meubels kiezen om de bibliotheek praktisch, maar ook aantrekkelijk te maken voor leerlingen.” Schooldirecteur William Zwarthoed: ,,We hopen dat kinderen veel meer gaan lezen, want dat helpt niet alleen om hun spelling en leesvaardigheid te verbeteren, het bevordert ook hun inlevingsvermogen in andere mensen. Ik zeg weleens: ‘een boek is als een poort naar wijsheid’.” De school leidt leerlingen van groep zeven en acht op om de boeken te mogen uitlenen aan andere leerlingen. Hiermee hoopt de school ook te zorgen dat kinderen verantwoordelijkheid voelen en sociale vaardigheden opbouwen door elkaar te helpen met bijvoorbeeld het uitzoeken van een goed boek. Om voor ouders en anderen bekend te maken wat de school te bieden heeft, komt er binnenkort nog een video over de bibliotheek. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.