Goede gevoel overheerst na EK-debuut

De trots dat zij als debutante op het EK Turnen (individueel) op brug in de finale stond, won het van de teleurstelling door de val in die eindstrijd. Vooral door de mentale veerkracht waarmee Sanna Veerman die finaleplaats afdwong. Bij haar eerste oefening in het Poolse Sczcecin kwam de geboren Volendamse immers op balk twee keer ten val.

Door Eddy Veerman

,,Daardoor ging het meteen shit met mijn meerkamp-score. Als je dan vervolgens met een nieuw persoonlijk record de brugfinale haalt, dan is alles weer goed”, aldus de zeventienjarige turnster van Turnz Amsterdam.

,,Ik wilde de finale op dat onderdeel graag halen en wist dat er enkele goede turnsters niet meededen, dat was gunstig. Maar zo dacht de concurrentie ook en die was groot. Belangrijk was om gewoon mijn oefening te draaien en dan zou ik wel zien wat het opleverde. Als je door het eerste deel bent, dan is het tweede deel echt vechten, vanwege de kracht die het kost. Uiteindelijk was mijn score goed voor de vierde plaats in de kwalificatie, ik was superblij.”

,,Iedereen is heel gespannen en tuurlijk droomde ik van een medaille, maar daar ging ik niet van uit. Anders zou je alleen maar teleurgesteld zijn als je het niet haalt.” Door een val kon ze haar brugoefening in de finale niet afmaken. ,,Dan baal je en dat is logisch. Maar daarna spreek je met wat mensen en dan kun je er anders naar kijken. Dat het al heel goed was dat ik daar stond.”

,,Ik heb de oefening met de trainer doorgesproken. Als bij mij de spanning op komt, dan wil ik te graag en doe ik de dingen soms iets te snel. Als je dan een nieuwe oefening turnt met nieuwe elementen, is dat niet zonder risico’s. Richting het WK in oktober, waarvoor ik me eerst nog moet kwalificeren, wil ik de oefening perfectioneren en er twee- of drietiende bij te krijgen.”

,,Het was geweldig om te mogen beleven. Ik zat met de trainer op de tribune te kijken en als je dan beseft hoeveel uur er in zit bij alle meiden: 24 deelneemsters keer 30 uur per week… Het is een mooie beloning om dan op zo’n podium te mogen turnen. En dan ben je in één keer op tv en zeggen leraren van school ‘ik zag je nog’. Dat is leuk.”



Foto: Sanna Veerman op het EK in het Poolse Szczecin. Foto: Dutch Gymnastics KNGU