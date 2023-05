‘Logische vervolgstap in de relatie met Volendamse gemeenschap’

Gomes Mercedes-Benz opent pop-up store in Havenhof

De VD1 is op het dorp. Dit keer is hij niet in de Haven te bewonderen, maar in winkelcentrum de Havenhof. Trotse drager van de titel VD1 is een spiksplinternieuwe Mercedes-Benz die in de pop-up store in het winkelcentrum staat. Voor een periode van ten minste drie maanden zullen telkens nieuwe Mercedes-Benz modellen verschijnen in de tijdelijke showroom. Teun Stoop, verantwoordelijk voor de Gomes vestiging in Purmerend, is razend enthousiast: ,,Dit is niet alleen een geweldige manier om Gomes en ons prachtige merk te promoten, maar bovendien biedt het ons een unieke gelegenheid om in contact te komen met de Volendamse gemeenschap.”

De initiatiefnemers van Gomes Mercedes-Benz hebben speciaal voor de pop-up store een graffitiartiest ingehuurd om de showroom te verfraaien. Het resultaat is een kleurrijk en bekend plaatje. Op subtiele wijze wordt het merk Mercedes verweven met bekende plaatjes uit het Volendamse straatbeeld. ,,Het is een echte eyecatcher geworden”, zegt Stoop tevreden. ,,Je merkt dat mensen een merk als Mercedes-Benz niet verwachten in een winkelcentrum. Iedereen blijft even staan om het plaatje in zich op te nemen. We zijn blij dat wij nu weer een keer naar Volendam kunnen komen in plaats van andersom.”

Naast het voertuig staat een bordje met daarop een QR-code. ,,Bij het scannen van deze code kun je door middel van een livestream in contact komen met medewerkers uit onze dichtstbijzijnde vestiging. Zo kunt u met al uw vragen terecht bij onze specialisten.” De gezichten van de mensen achter Gomes blijken niet onbekend in Volendam. Terwijl de heren in hun pop-up store van een gebakje genieten, worden ze om de haverklap begroet door passerend winkelend publiek. ,,Onze connectie met Volendam is sterk”, zegt Stoop. ,,We zijn bijvoorbeeld ook premium partner van FC Volendam en sponsor van het vervoer van de jeugd van FC Volendam. De pop-up store is een logische vervolgstap voor ons in de relatie met klanten uit Volendam.”

De komst van Gomes Mercedes-Benz in Volendam zal niet per se leiden tot een vaste showroom. ,,De pop-up store is tijdelijk en zal in ieder geval drie maanden blijven. We kijken ernaar uit om zowel veel oude als nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Iedereen is uiteraard van harte welkom. De VD1 staat op u te wachten in Winkelcentrum de Havenhof, kom gezellig langs en bewonder het Volendamse vlaggenschip!”

Over Gomes

Wie in Noord-Holland woont en een Mercedes rijdt, hoeft zich geen zorgen te maken: er is altijd een Gomes vestiging in de buurt. We zijn in 1934 opgericht door naamgever Arie Gomes, die een transportbedrijf begon in Alkmaar. Inmiddels staat de derde generatie in de persoon van Peter Gomes aan het roer. Gomes staat al bijna 90 jaar garant voor kwaliteit met de ster en telt tien vestigingen in Noord-Holland én Utrecht. Ga voor meer informatie naar www.gomes.nl of scan de QR-code in de pop-up store.”