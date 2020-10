Partner content

Gordijnen voor alle kamers

Ben jij op zoek naar nieuwe gordijnen, maar is jouw ruimte aan de kleine kant? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de woonkamer, keuken of slaapkamer. Bij het kiezen van gordijnen voor een kleine kamer is het verstandig om een aantal trucs toe te passen. Gordijnen kunnen jouw kamer optisch groter laten lijken. Je wil geen gordijnen plaatsen die de kamer nog kleiner laten lijken. In dit artikel lees je de beste tips voor het uitkiezen van gordijnen voor een kleine ruimte.

Transparante gordijnen

Doorzichtige gordijnen zorgen ervoor dat de ruimte groter lijkt. Dit soort gordijnen worden ook wel vitrages genoemd en zijn dus gordijnen waar je door heen kunt kijken. Deze gordijnen blokkeren de zon, maar laten wel meer dan genoeg daglicht binnen. Doordat het veel daglicht naar binnen laat vallen en de stof doorzichtig is, oogt een vitrage rustig. Je kunt door deze gordijnen heen kijken en hierdoor lijkt de kamer dieper.

Gordijnen met een lichte kleur

Donkere kleuren zorgen ervoor dat een ruimte kleiner oogt, lichte kleuren zorgen er dan juist voor dat de ruimte optisch groter lijkt. Het is dus ook aan te raden om voor gordijnen met een lichte kleur te kiezen. Zo heeft wit de kracht dat het rustig oogt en witte gordijnen vormen daarmee een goede basis voor de rest van de kamer. Creëer volledige privacy in jouw ruimte en tegelijkertijd een prettige sfeer in de avond door middel van overgordijnen van wit, crème, lichtgrijs of beige.

Kies voor het juiste gordijn

