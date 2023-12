Sport

Goud voor herenteam Waterland en zilver Verena Sens Het herenteam van Turncentrum Waterland behaalde tijdens de tweede landelijke plaatsingswedstrijd in het Limburgse Weert een gouden medaille. Het niveau 3-team met onder meer Edammer Rick Stikkelorum pakte na de tweede ronde de leiding en gaf die de overige vier onderdelen niet meer uit handen. Het team mag hierdoor als eerste geplaatst aan de halve finale teams deelnemen. Het samengestelde niveau 4 team met Boyd Bindels wist gedurende de gehele wedstrijd op de eerste plaats te blijven staan en heeft eveneens goud behaald. Door de hoge score is het team gestegen van de 15e naar de 6e plaats in de ranking en gaan ook zij door naar de halve finale. De dames van Turncentrum Waterland, met onder meer Verena Sens (tweede van links) en Rosalie de Boer (rechts). In Alkmaar vond dit weekend de tweede kwalificatiewedstrijd plaats voor de 1e en 2e divisie dames. Verena Sens wist bij de senioren eerste divisie het zilver te behalen. Een top 10-klassering was er ook voor juniore Julia de Boer. Bij de eerste divisie senioren is de concurrentie enorm sterk, één fout heeft al enorme gevolgen. Dit ondervond Rosalie de Boer die bij de vorige kwalificaties nog een podiumplek behaalde, maar nu genoegen moest nemen met een iets mindere klassering. Verena Sens opende op brug met een stabiele oefening en zette daarmee direct een goede score neer. Op balk was ze één moment iets minder stabiel, maar de rest van haar oefening was foutloos waardoor ze ook hier een goede score behaalde. Bij het onderdeel vloer liet ze een prachtige oefening zien met onder andere dubbel salto en dubbel schroef. Na drie rondes stond ze op medaillekoers en met een geslaagde overslag salto op sprong gaf ze deze positie niet meer uit handen en won het zilver. Ook juniore 2e divisie Julia de Boer deed goede zaken in Alkmaar waar zij met vier geslaagde oefeningen zevende werd in het totaal klassement. |Doorsturen

