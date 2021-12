Gouden echtparen uitgenodigd in de ‘De Fortuna’

In het hart van Edam verzamelden zich maandag tien gouden echtparen. Op uitnodiging van de burgemeester beleefden de gevierde stellen een gezellige middag in Hotel & Restaurant ‘De Fortuna’. Onder het genot van koffie en taart nam burgemeester Sievers uitgebreid de tijd om iedereen te spreken.

De aanwezige echtparen bereikte de magische grens van 50 jaar getrouwd in de afgelopen weken. Het is dan traditie in de gemeente om een gezellig samenzijn in een lokaal etablissement te organiseren. Ditmaal dus met als locatie het mooie restaurant in Edam.

De gevierde echtparen zijn de heer en mevrouw Smit, Schilder-Molenaar, Van der Drift, Jansen, Bond, Walboom, Greuter, Schilder-Schilder, Van der Poel en Tol. Ook namens de Nivo-redactie willen wij deze huwelijken hartelijk feliciteren.