Gouden Stier voor Beste online vermogensbeheerder eindelijk in handen van Axento

Na lang wachten heeft Axento vermogensbeheer uit Volendam eindelijk de prijs voor ‘Beste online vermogensbeheerder van Nederland’ uitgereikt gekregen. Tijdens een feestelijke avond in de A’DAM toren namen bestuurders Laurens Leek en Henk Molenaar de Gouden Stier 2020 in ontvangst.

V.l.n.r.: Henk Molenaar en Laurens Leek.

Coronavirus gooide roet in het eten

Begin dit jaar was al bekend dat Axento de felbegeerde prijs zou winnen. Door de coronamaatregelen werd de officiële uitreiking steeds uitgesteld. Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, kwam de financiële wereld bijeen voor de uitreiking van de IEX Gouden Stieren. Een opvallend detail is dat het coronavirus ook een belangrijke rol speelde in de winst van Axento. De jury prees onder andere de manier waarop Axento is omgegaan met de uitdagende omstandigheden op de beurs tijdens het dieptepunt van de coronacrisis. Van alle vijf genomineerden behaalde Axento het beste rendement gedurende 2020.

Axento vermogensbeheer

Laurens Leek, bestuurder van Axento: “We zijn trots dat wij juist in het coronajaar de Gouden Stier 2020 hebben ontvangen. Deze prijs is een mooie bevestiging van het feit dat we onderscheidend zijn op het gebied van online beleggingsdienstverlening.” Bij Axento kunnen mensen hun geld laten beleggen vanaf €7.500,-. De beleggingsaanpak van Axento kenmerkt zich door goed gespreid en duurzaam beleggen. Axento is een dochteronderneming van Care IS vermogensbeheer.

Over de Gouden Stier

De IEX Gouden Stieren worden jaarlijks uitgereikt aan bedrijven en producten die zich onderscheiden in hun beleid, communicatie, dienstverlening of productaanbod voor particuliere beleggers. De Gouden Stier is een initiatief van IEX Media, de grootste beleggerscommunity van de Benelux.

Lees meer over Axento vermogensbeheer op www.axento.nl.