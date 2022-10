Grafschennis leidt tot vroegtijdige sluiting begraafplaats

De poorten van de Algemene Begraafplaats in Edam sluiten tegenwoordig al om 18.00 uur. Aanleiding voor de nachtelijke afsluiting van het kerkhof is de vernieling van twee glazen grafzuilen. Begin september werd tot twee keer toe schade toegebracht aan gegrafeerde grafstenen.

De nabestaanden van de vernielde graven hebben inmiddels aangifte gedaan. Het ophangen van camera’s rond de begraafplaats acht de gemeente niet nodig. ,,Wij hopen dat het om incidenten gaan en dat de daders inmiddels inzien wat ze hebben aangericht”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Hoe lang de afsluiting van de begraafplaats gaat duren is nog niet bekend. ,,Een begraafplaats hoort te allen tijde toegankelijk te zijn. Deze maatregel is tijdelijk ingevoerd op verzoek van de getroffen nabestaanden. We hopen de maatregel gauw weer op te kunnen heffen.”