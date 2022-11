Grand Café De Botterwerf officieel geopend

Woensdagavond was het dan zover; onder grote publieke belangstelling werd de opening van Grand Café De Botterwerf annex sociale werkplaats verzorgd door wethouder Vincent Tuijp, Gerard Pieterman en Jan Dulles. Burgemeester Lieke Sievers gaf de opening het laatste officiële tintje door samen met Jaap Kwakman een prachtige film te starten.

Hierin vertelt “Jan de Havenmeester” enkele prachtige en ontroerende verhalen over de botters en de kwakken. Aansluitend deed de burgemeester een oproep aan de aanwezigen; het café is prachtig aangekleed met gereedschap, visnetten en andere attributen die wijzen naar het vissersverleden van Volendam.

,,Is het geen goed idee om dit uit te breiden met foto’s en verhalen van hen die met het uitoefenen van hun beroep als visserman de strijd tegen het water hebben verloren?”, werd er hardop gevraagd. Voor geïnteresseerden is er zaterdag tussen 14.00 en 16.30 uur open huis in De Botterwerf.