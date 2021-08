Grappenmaker actief bij busstation Edam

Bij het busstation van Edam had iemand een hoop tijd over. Deze tijd werd gebruikt om fietsen van passagiers aan het stuur op te hangen aan de afdakjes boven de fietsenstalling. Eén van de ‘slachtoffers’ stuurde een foto naar de Nivo-redactie.

,,Een grappenmaker heeft een aantal fietsen aan het stuur opgehangen bij het busstation van Edam”, vertelde hij. Voor ouderen, kinderen en mensen met niet veel kracht in de armen kan het ‘grapje’ vervelend uitpakken. Zij zullen niet in staat zijn hun fiets zelf van het dak te tillen.

Als fietseneigenaar zal je liever zien dat je stalen ros aan een dakje wordt opgehangen dan dat hij in de sloot wordt gegooid of dat er een slag in je wiel wordt getrapt, maar als je toch de keuze hebt heb je natuurlijk het liefst dat een ander gewoon van je spullen afblijft.