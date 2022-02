Grasveld Vliestroom regelmatig als autoweg gebruikt

Een opzichter van de gemeente Edam-Volendam is een onderzoek gestart naar een telkens weer kapotgereden grasveld in de Broeckgouw. De autovrije Vliestroom wordt ter hoogte van de Wieringenlaan regelmatig – vooral in de avonduren – ingereden met auto’s. Het blijkt om zowel auto’s van koeriersdiensten, bouwbusjes als privé auto’s te gaan.