Algemeen

Stikkend Lampie en Barabas Gratis Nieuwjaarsfestival P3 Purmerend met meer dan 20 optredens Het nieuwe jaar wordt op zondag 7 januari in het poppodium P3 afgetrapt met een gratis Nieuwjaarsfestival met meer dan 20 optredens van diverse bandjes en artiesten uit de regio Waterland. Yannick Bootsman, Frank Steur en David Kroon van Barabas. De line-up bestaat uit getalenteerde muzikanten, zoals Sticky Licks, Strangeways, Marcel Kapteijn en de Raindogs, Barabas, Stikkend Lampie en vele anderen die een gevarieerd repertoire van rock tot blues, rap tot indie laten horen. Het publiek wordt getrakteerd op dansbare muzikale hoogtepunten door Sticky Licks met een repertoire van pop- en rockmuziek uit de jaren 70 tot hedendaagse hits van Dua Lipa tot Tina Turner. De muziek van Strangeways, alternatieve pop-rock met Britse invloed, doet je denken aan de vroege jaren 2000 en combineert de zachte emotie van bands als Coldplay en Keane met harde gitaren. De cultformatie Stikkend Lampie zorgt voor een onvergetelijk optreden met een mix van nostalgische rock & roll, popklassiekers, af en toe een Hollandse knaller en vuige eendagsvliegen. Natuurlijk staat er op het Nieuwjaarsfestival ook het ruigere werk op het podium. Barabas, de nieuwe hardrocksensatie uit Volendam, geeft een knallende liveshow met eigen muziek geïnspireerd door bands als AC/DC, Van Halen en Guns ’n Roses. Het intiemere werk wordt verzorgd door onder andere Marcel Kapteijn, bekend van Ten Sharp. Samen met de Raindogs zorgt hij voor intieme songs en rauwe blues. Naast deze muzikanten kun je genieten van nog veel meer muzikaal talent tijdens het gratis Nieuwjaarsfestival op 7 januari. Je kunt ook dansen bij de silent disco waar je kunt kiezen tussen muziek van twee DJ’s. Dit jaar kunnen bezoekers naast de muzikale hoogtepunten ook genieten van diverse foodtrucks. Van een smaakvol frietje tot een heerlijke Surinaamse maaltijd of een authentieke pizza; voor ieder wat wils. Het festival begint om 13.00 uur en gaat door tot in de avonduren, waardoor het de perfecte gelegenheid is om samen met vrienden en familie het nieuwe jaar te vieren. Datum: zo 7 januari Aanvang: 13.00 uur Einde: 21:00 uur Toegang: GRATIS |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.