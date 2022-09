Palladino zorgt voor een milieuvriendelijke oplossing voor spoelwaterafval

Groen is de kleur van de toekomst!

Verfgroothandel Palladino Volendam staat voor kwaliteitsproducten voor een goede prijs. Dat is bij de meeste vaklieden uit de nabije omgeving algemeen bekend. De groothandel stuitte echter tijdens de zoektocht naar de ideale latex, op een vooruitstrevend en milieuvriendelijke oplossing voor verfrestafval. Hoog tijd voor een kort interview.

Clean Water Global

De zoektocht naar de ideale latex, eentje die extreem mat, goed afwasbaar, goed te verwerken en ook nog eens betaalbaar moest zijn, eindigde in België bij Clean Water Global. ,,Het bedrijf kent naast een exclusieve verflijn ook een duurzame en milieubewuste oplossing voor het zuiveren van verfspoelwater. De schilderssector en aanverwante branches lozen dagelijks nog verfspoelwater vervuild met onder andere mircroplastics. Kwasten en spuiten worden vaak gereinigd bij de opdrachtgever of in de loods. Het vervuilde verfspoelwater komt terecht in de riolering en zo in het oppervlakte- en drinkwater. Dat is gewoonweg hoe het al jaren gaat”, aldus Theo Schilder.

‘Het vervuilde verfspoelwater komt terecht in de riolering en zo in het oppervlakte- en drinkwater.’

Verantwoord ondernemen

,,Het is nu tijd om te handelen! Laat onze samenwerking met Clean Water Global (CWG) het startpunt zijn voor iedereen in deze regio: schilders, verfwinkels, verfgroothandels en fabrikanten. Verantwoord ondernemen betekent dat we zorgen voor mens en milieu in élke schakel van de schilderssector. Dit staat uiteraard nog los van het feit dat er tegenwoordig enorme boetes worden uitgedeeld voor het niet-milieuvriendelijk verwerken van producten als verf en latex.”

Palladino biedt in samenwerking met CWG een eenvoudige, duurzame en financieel interessante oplossing voor het zuiveren van vervuild verfspoelwater. ,,We hebben in België een prachtige demonstratie gekregen en met eigen ogen gezien hoe CWG te werk gaat. Het vervuilde spoelwater wordt meerdere malen gezuiverd tot drinkwater en de restproducten worden ook 100% gerecycled en doorverkocht als grondstof voor bijvoorbeeld beton ciré.”

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende manieren waarop jij als ondernemer CWG kan toepassen binnen jouw bedrijfsvoering, zonder dat dit veranderingen in werkwijze of hoge kosten met zich meebrengt. Je kunt er zelfs een verdienmodel van maken. Deze containers worden bij ons periodiek opgehaald voor verwerking. Los van dit alles kun je op de factuur naar de klant eventueel een recycle- of verwijderingsbijdrage vragen, iets dat tegenwoordig meer regel is dan uitzondering. De consument wil graag iets extra’s betalen als men bijdraagt aan een groene toekomst.”

Een goed gevoel

,,Naast het feit dat het je als ondernemer een goed gevoel geeft dat je milieuvriendelijk werkt, krijg je van ons een certificaat en houden wij een logboek bij. Zo kun je bij controles altijd laten zien dat je verantwoord te werk gaat. Palladino is in de nabije omgeving de enige dealer van CWG en er zijn al tal van ondernemers die gebruik maken van onze latex in combinatie met deze vooruitstrevende en milieuvriendelijke oplossing!” Het spoelwaterafval kan ingeleverd worden in één van onze twee containers die periodiek worden opgehaald voor een milieuvriendelijke verwerking.