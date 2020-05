Groen licht voor 3e ontsluitingsweg in Edam-Volendam

Hij gaat er nu echt komen. De voorbereidingen kunnen starten en de planning kan gemaakt worden. Door het intrekken van het laatste bezwaar is er groen licht voor het aanleggen van de 3e ontsluitingsweg in Edam-Volendam.

De gemeente Edam-Volendam wil al langere tijd tussen de kruising N244/N247 en de Dijkgraaf Poschlaan de zogenaamde 3e ontsluiting aanleggen. Runderkamp reageert verheugt: ‘Nu kan er eindelijk een grote stap gezet worden in het verminderen van de verkeersdruk in de gemeente. Iets waar we met z’n allen al heel lang voor werken en mee bezig zijn kan nu eindelijk vorm gaan krijgen. Dit is geweldig’.

Binnenkort wordt bekend hoe de planning er uit gaat zien. De verwachting is dat volgend jaar met de aanleg begonnen kan worden.