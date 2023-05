‘De problemen zijn er nog steeds’

GroenLinks roept college op werk te maken van fixbrigade en noodfonds

GroenLinks herinnert het college eraan dat het vorig jaar plannen voor een ‘fixbrigade’ en noodfonds bekendmaakte. Het zag dat daar tot nu toe weinig mee gebeurde, terwijl de situatie van bijvoorbeeld dorpshuizen en mensen met een laag inkomen soms nog steeds nijpend is. Dit door de toegenomen energiekosten en oplopende inflatie. Maatregelen van het lokale bestuur zouden voor de broodnodige compensatie kunnen zorgen, denkt GroenLinks.

Door: Laurens Tol

Raadslid Sean Tol van deze partij memoreert dat het college afgelopen juni het idee voor een ‘fixbrigade’ lanceerde. Deze groep met handige mensen kan aanpassingen doorvoeren bij huishoudens die resulteren in besparingen op de energierekening. Tol vertelt: ,,Wij staan helemaal achter dit plan. Dit werd bekendgemaakt net na het begin van de energiecrisis. Toen gingen de gas- en elektriciteitsprijzen door het dak. Op dat moment kwamen er al signalen binnen van maatschappelijke organisaties en dorpshuizen dat het zo heel moeilijk zou worden om de tent in de lucht te houden.”

Daarop dienden GroenLinks, PvdA en VVD tijdens de begrotingsraad een motie in. ,,Het college bleek hier al mee bezig te zijn en zegde toe dat er een noodfonds zou komen van één miljoen euro. Dat geld is ook echt gereserveerd. Alleen zien we zowel met de fixbrigade als met het noodfonds dat die nog niet actief zijn. Daardoor kunnen mensen met een laag inkomen nog geen gebruikmaken van de fixbrigade en kunnen organisaties nog geen compensatie krijgen. Wij willen dit graag nog eens aan de kaak stellen, want de problemen zijn er nog steeds. Hoewel de grootste kostenstijging er nu uit is. Maar de inwoners die minder kapitaalkrachtig zijn, hebben weinig financiële buffers om dit allemaal te dragen. Die kunnen de gestegen prijzen moeilijker opvangen.

"De inwoners die minder kapitaalkrachtig zijn, hebben weinig financiële buffers om dit te dragen"

De financiële situatie van dorpshuizen is volgens Tol nijpend. Dit terwijl deze een belangrijke rol spelen in de maatschappij. ,,Die kregen het voorheen met vrijwilligers en donaties net rond. Als dan de energierekening ineens anderhalf tot twee keer zo hoog wordt, dan wordt het natuurlijk wel bijna ondoenlijk. Dit soort dorps- of buurthuizen heb ik weleens het cement van de samenleving genoemd. Hetzelfde geldt voor clubs en verenigingen. Als die omvallen door iets wat te vermijden valt door het invoeren van een steunmaatregel, dan zou dat enorm jammer zijn.”

GroenLinks wil vooral één ding: dat het college de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk gaat uitvoeren. Raadslid Tol weet ook wel dat de uitvoering van zoiets niet altijd makkelijk is. Hij beseft dat de gemeente te maken heeft met regels voor bijvoorbeeld staatssteun. Toch is volgens hem nu enige haast geboden. ,,We weten allemaal hoe een kalender werkt. De winter lijkt nog ver weg, maar komt er over een aantal maanden weer aan. Onze oproep is dus: zorg ervoor dat maatschappelijke organisaties en mensen met een laag inkomen van de aangekondigde maatregelen gebruik kunnen maken. Je zult niet al het leed kunnen wegnemen als gemeente, maar voor een deel compenseren moet kunnen.”

Tol licht nog eens het doel en de werkzaamheden van een fixbrigade toe. ,,Deze klussers komen bij de minder kapitaalkrachtige mensen langs. Die kijken naar waar de verbeterpunten zitten in hun woning wat betreft isolatie. Er kan bijvoorbeeld worden gekit, tochtstrips worden gemonteerd, radiatorfolie worden bevestigd. Ook kan de ketel anders worden ingesteld. Deze aanpassingen kunnen voor tien, twintig procent besparing zorgen op de energierekening. Dat is echt aanzienlijk en dit kan financieel heel veel betekenen. Naast de energiebesparing die we allemaal graag willen doorvoeren. Dit is een punt waarop de energietransitie en armoedebestrijding elkaar kunnen versterken."

"De winter lijkt nog ver weg, maar komt er over een aantal maanden weer aan"

De gemeente geeft aan ‘op de achtergrond druk bezig te zijn met bovengenoemde punten. Binnenkort reageert de lokale overheid uitgebreid op de precieze stand van zaken hieromtrent'.