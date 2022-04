Groep 7 Springplank bezoekt Fort Edam

De groepen 7 van de Volendamse basisscholen brengen in april een bezoek aan Fort Edam. In kleine groepen kregen zij een rondleiding van ongeveer een uur door het Fort van Edam. De scholen krijgen dit aangeboden als cultuurles en de leerkrachten mogen hier verder invulling aan geven op hun eigen manier.

Het gaat natuurlijk over geschiedenis, maar zeker ook over ons waterrijke cultuurlandschap. De rondleiding, gegeven door vrijwilligers die een prima verhaal kunnen vertellen, geeft een goed inzicht in de situatie van de (militaire) bevolking van het fort dat ruim honderd jaar geleden is gebouwd.

Er is van alles te zien: er is een technisch telegraaf lokaal, interessant voor technieklessen. Ook is er een biologielokaal ingericht voor de natuur uit onze omgeving. Er is allerlei informatie over hoe ons land in die tijd verdedigd werd en er is zelfs een nagebootst stukje loopgraaf.