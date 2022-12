Groep 7 Trimaran naar Glazen Huis

Leerlingen van basisschool De Trimaran hebben zich de afgelopen tijd ingespannen voor Stichting Het Vergeten Kind, het goede doel van Serious Request. Kinderen van groep 7 zijn vorige week naar Het Glazen Huis in Amersfoort geweest, om de cheque te brengen.

In november hebben medewerkers van Serious Request, op verzoek, in de bovenbouw een gastles verzorgd over het nieuwe doel van Het Glazen Huis. Het gaat om kinderen die door diverse huiselijke omstandigheden niet veilig kunnen opgroeien en hierdoor diverse basisbehoeftes dreigen te missen. De opbrengst van alle acties komt ten goede aan de stichting die zich hier voor in zet, Het Vergeten Kind. Hiermee worden projecten gesteund om deze kinderen een fijne , ontspannen tijd te geven. De Trimaran voelde na deze gastles direct betrokkenheid en diverse acties werden opgezet.

De bovenbouw groepen hebben presentaties gegeven voor alle andere kinderen van de school en zo werd iedereen enthousiast gemaakt om geld in te zamelen. Er werden armbandjes gemaakt, er weren flessen opgehaald, muffins gebakken en hele mooie kerstkaarten gemaakt en verkocht. Vooral in de laatste weken kwamen er ook donaties van veel opa's en oma's. De hele Trimaran gemeenschap zette zich in voor het goede doel.

Vorige week donderdagochtend gingen juf Yvonne, directeur Renate Marechal en diverse ouders met de groep 7-leerlingen en de mooie cheque van 1650,00 euro naar Amersfoort. Een spannende gebeurtenis: misschien mochten zij ook een plaat aanvragen, of waren er bekende Nederlanders . Daar aangekomen was het best wel druk en er werd een inlevertijd aangevraagd. Om 10.15 uur zou het zover zijn. Een gesprek met de DJ was helaas niet mogelijk, maar de groep kwam goed in beeld en de cheque ook. De kinderen mochten die cheque in de brievenbus van Het Glazen Huis posten. Na een heerlijke warme chocomel met slagroom gingen ze weer schoolwaarts. De kinderen vonden het heel indrukwekkend en waren supertrots.